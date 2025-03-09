信錦喜獲客戶急單 全年營收劍指百億元
軸承大廠信錦（1582）業務傳捷報，今年首季不僅喜獲既有顯示器客戶急單，且首次切入韓系客戶供應鏈，有望推升第1季業績表現，整體營運有望呈現淡季不淡，全年業績則力拼更勝去年，目標年營收百億元大關達陣。
信錦去年度營收94.04億元，年增7.2%，稅後純益10.21億元，年增59%，每股純益7.13元，創掛牌以來新高，業績表現亮眼，並擬配發現金股利5.5元，若以7日收盤價103元計算，殖利率約5.4%。
據悉，受到川普發動關稅戰因素影響，信錦的顯示器客戶正在積極備貨，藉此降低風險，因此近期開始出現急單湧現，挹注公司首季營收優於預期，第1季有望呈現淡季不淡。
此外，信錦今年首度打入韓系顯示器客戶供應鏈，並且一口氣取得該客戶委外的近四成訂單，估今年將會成為營收主力之一，並目標成為該客戶的第一大供應商。
至於產能規劃方面，信錦指出，為因應地緣政治風險，公司也將積極布局東南亞生產基地，今年資本支出主要將用於泰國與越南等地；其中，新的急單將湧入越南廠，因此越南廠將率先擴充產線，在產線增加下，估計7月時可達百萬台規模。
泰國生產基地不分，信錦策略已從租地改為購地自建，後續新建物也將陸續到位，現階段月產能約10萬台，待擴產完畢後，產能約當20至40萬台的規模。
除顯示器軸承本業外，信錦也積極開拓新產品，包括折疊平板、太陽能折疊板等。信錦表示，公司切入韓系客戶供應鏈後，已在當地設立辦事處，期盼雙方合作能更進一步深入，加上低軌衛星業務也新產品推出，估整體營運有望穩健成長。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE一人群組超多「收回訊息」！內行人1招秒清空 網：真的有人不知道
📢 LINE免費貼圖3款來了！超Q櫻桃小丸子 玩遊戲就能拿
📢 M3版iPad Air來了！19900元起加量不加價、還有新版巧控鍵盤 蘋果悄更新iPad 11
📢 Skype五月說掰掰！轉移Microsoft Teams教學 「上班專用」可聊天建社群
📢 iPhone 16e、16有差異嗎？差價8千該買哪一款？1表看價格、規格、功能比較
📢 等3年！Sony超夯藍牙耳機WH-1000XM6真的要來了 3色爭豔規格也升級
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言