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稅收超徵喊話賴總統 家登董事長：提升公務員薪資確保台灣發展

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
家登董事長邱銘乾。圖／聯合報系資料照片
家登董事長邱銘乾。圖／聯合報系資料照片

家登精密（3680）董事長暨全國新創總會總會長的邱銘乾今日指出，當前國內外社經議題複雜瞬變，台灣的人才環境也受到許多影響，政府在面對教育體系、產業需求、工作環境等議題上做了許多努力，為經濟成長提供有力支撐，同時讓去年稅額超徵。建議政府在稅收超徵的情況下，可將資源用於調整公務人員薪資結構，激勵更多優秀人才留任或回流至公務體系，攜手應對當前挑戰，使台灣才能在全球競爭中持續保持領先，並為民眾提供更高品質公共服務。

邱銘乾提到，包括公務人員離職及產業、醫療、教育、社會服務等領域人才短缺等趨勢影響，國內整體就業環境也到了調整和轉型的關鍵時刻。考量提高公務人員薪資以留住優秀人才，或許是披荊斬棘開創新機的第一步。

回顧歷史，他說，公務人員對台灣經濟有關鍵作用與現今薪資改革迫切性。台灣的經濟繁榮得益於許多公務人員的辛勤耕耘與智慧奉獻，四十年前台積電（2330）等世界級企業誕生，為現代台灣經濟奠定堅實基礎即為明證。面臨全球化競爭和人才爭奪的雙重壓力，台灣應考量如何通過合理的薪資調整，強化對人才穩定的保障，來確保未來持續發展的動能。

邱銘乾強調，公務人員在產業、醫療、教育與公共服務等領域扮演角色至關基礎且重要，國家的經濟發展需要產業方面的人才，人民的健康保障要靠優秀醫護人員，教育工作者更是成就台灣世界競爭力的重要推手。若能將這些貢獻和價值反映到薪資的水平，公務人員必能更加發揮效能，也更能提高對工作的貢獻度和滿意度。

新加坡成功經驗啟示：推動薪酬改革吸引菁英人才

經過長期的努力，邱銘乾說，成功將公司業務拓展至南韓和新加坡，並從中觀察到新加坡在吸引與留住人才方面的成功經驗。新加坡通過具競爭力的薪酬制度，成功吸引並留住許多好的人才，幫助國家打造亞洲經濟發展的典範。

為了將這一成功模式應用於台灣，邱銘乾在接任全國新創總會會長後，除了積極推動薪酬改革，並自今年為員工加薪，讓專業價值得到充分肯定，同時也透過全國新創總會的平台及經驗，結合創業輔導與各項資源，吸引並留住台灣的菁英人才，全力幫助國家推動長遠的發展。

呼籲政府合理調整公務人員薪資結構 確保台灣競爭力

他提到，賴清德總統 3 月 4 日接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥時，特別提到該基金會發布的 2025 年經濟自由度報告中將臺灣列為全球第 4 名，充分表示台灣在多個經濟指標上表現出色，也顯示台灣擁有穩定的法制和良好的投資環境，然而，當前台灣仍然面臨技術升級、數位轉型、韌性策略與永續發展等多重目標的挑戰，有賴政府繼續推動經濟自由化，協助企業因應商業模式創新，確保台灣在新全球經濟格局中的國際競爭。

公務員 家登 薪資

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