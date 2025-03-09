研華攜手生態系夥伴 引領AI驅動機器人新時代

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395） 近期舉行「智能自主系統與機器人應用夥伴高峰論壇」，號召晶片、感測與軟體等機器人產業鏈夥伴，共同致力AI驅動機器人創新，打造靈活且ROS (Robot Operating System) 兼容的機器人解決方案。研華將透過生態合作、標準化與參與開發者社群等三大策略方針，實現更智能、安全且跨產業適用的自動化未來。

研華嵌入式事業群總經理張家豪表示，全球人工智慧與邊緣運算科技快速發展，研華廣大的邊緣運算平台( Edge Computing Platform ) 在各產業具有高市佔之優勢，持續創新Edge AI產業應用系統，在自主系統與機器人(AS&R, Autonomous Systems and Robotics ) 產業鏈中透過與生態系夥伴的緊密合作，積極發展AI驅動機器人的技術創新，確保與各關鍵組件的無縫整合，共同加速自主系統與機器人應用的發展。

機器人與AI技術快速發展，市場規模持續擴展中，然而市場碎片化仍然是一大挑戰，供應鏈整合與系統兼容性的問題，正阻礙機器人技術的廣泛應用與規模化發展。研華洞察市場趨勢，攜手感測、AI計算與軟體領域的產業領袖，共同構建高韌性的產業鏈生態圈，透過整合前瞻技術，幫助企業加速自動化轉型、提高營運效率，進一步推動機器人技術的普及應用，其中包括四大關鍵技術:

一、AI與邊緣運算，驅動智能運營 : AI平台、機器學習與邊緣AI技術優化即時決策，提升運營效率與自動化能力。二、感測融合技術，實現高精度導航 : 利用高解析度攝影機、多光譜感測器、LiDAR光學雷達與IMU慣性測量單元，強化機器人環境感知與精準定位，優化自主系統的路徑規劃。

三、Ready-to-use的開發環境，加速創新落地 : 提供ROS兼容環境與無縫的軟硬體整合，簡化開發流程，縮短產品上市時間。四、車隊管理與功能安全，確保穩定運行 : 透過集中管理與遠端監控，確保機器人車隊的順暢運作，同時符合產業安全標準，提升系統可擴展性與合規性。

研華推動開放標準架構，加速產業創新與商業化進程。其自主系統與機器人（AS&R）解決方案廣泛應用於室內自動化、戶外機器人，以及地面與空中無人載具等多元場景。研華的技術支援各種應用，包括自主移動機器人（AMR）、無人駕駛車輛、農業機器人、機械手臂與無人機。

研華透過與NVIDIA、Qualcomm、Intel、AMD、MediaTek、NXP、Rockchip、Hailo等晶片領導廠商合作，致力於提升AI整合與運算效能。此外與感測技術供應商（MIPI/GMSL攝影機、IMU、LiDAR等）及軟體整合商的緊密合作，以滿足特定行業機器人應用需求。同時積極打造緊密連結的生態網絡，從技術創新者如Autoware、NODE Roboitcs，到區域系統整合商如Turing Drive與Tier IV，促進硬體、AI與應用開發之間的無縫對接。

透過推動標準化、強化生態合作，及積極參與開發者社群，研華正攜手夥伴重塑自主系統與機器人的未來，致力將自動化變得更智能、更安全，並且跨產業應用。展望未來，研華將憑藉強大的AI技術、感測器融合、Ready-to-use的開發環境與智能車隊管理能力等四大關鍵技術，助力產業突破創新極限，引領自動化進入新紀元。