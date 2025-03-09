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宏碁2025校園徵才開放數百職缺 迎接AI新世代人才

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁啟動2025校園徵才，首站台大校園博覽會。宏碁／提供
宏碁啟動2025校園徵才，首站台大校園博覽會。宏碁／提供

宏碁（2353）校園巡迴徵才活動8日開跑，第一站前進臺灣大學校園徵才博覽會，積極招募來自多元領域的優秀人才。隨著科技產業日新月異，今年集團開放數百個職缺，涵蓋AI應用、軟體開發、資訊安全、市場行銷、法務及會計等領域，將持續擴大人才庫並拓展企業版圖。同時，更持續推動暑期實習生計畫，並首度招募「總經理助理實習生」，讓學生有機會近距離觀察企業經營決策，同時並提供多個與AI相關實習機會，幫助年輕人才掌握AI浪潮，拓展職涯發展。

宏碁全球人資長林弘道表示：「宏碁將『多元發展、共創財富、身心福祉』奠定為員工價值主張（EVP），透過多元的職涯機會、創新的工作模式與完善的職場支持，打造具競爭力的永續企業文化。宏碁不僅持續為員工及年輕人才提供舞台，更將致力建構一個充滿創新與活力的環境，攜手員工共同成長，並盼能藉由校園徵才活動，吸引更多學子一同加入宏碁，為企業注入創新能量。」

為持續培養未來的領導人才，宏碁今年首次推出「總經理助理實習生」計畫，實習生將成為子公司總經理旁的得力助手，在決策核心圈中學習產業運營與市場策略，協助優化業務流程、標準化合作模式，並分析AI趨勢發展。同時，今年更擴大招募與AI相關部門的實習機會，藉由讓青年深入瞭解AI技術的發展，進而推動其於產品、行銷、業務及營運領域的應用，更將參與開發電腦視覺與影像處理技術或AI問題辨識與應答系統等。

宏碁長年透過暑期實習生計畫深耕台灣人才，去年實習生履歷投件數及海外學校的履歷量雙雙創下新高，展現該計畫在年輕學子中越發具有影響力。今年校園徵才活動將臺大選為首站，並持續深化與臺大職涯中心「臺灣引路人計畫」的合作，宏碁全球人資長林弘道將一同參與實習先備課程，探討全球化下的人才流動與企業應對策略；後續宏碁也將於政治大學及台灣科技大學設攤招攬人才。

宏碁作為全球資通訊領導品牌之一，致力於打造多元化的職場環境，積極提升職場幸福感，並獲得國際認可，不僅已連續第5年榮獲《富比士》全球最佳雇主，更連續第3年獲選《富比士》女性友善公司，展現對人才發展與職場共融的承諾。今年宏碁更藉由建立明確的員工價值主張，展現對人才的重視。

多元發展： 宏碁集團積極推動內部創業，使有志同仁得以於企業內尋求新的職涯發展機會；同時更藉由集團布局全球市場的優勢，提供員工多元發展的舞台。

共創財富：於2022 年起成立「員工持股信託」，藉由每個月的自提金及公提金，與公司共享營運成果，截至目前已有近8成的員工加入；宏碁亦憑藉旗下眾多的子公司及新事業體，於上市前有機會參與認股，享受新事業發展的成果，使財富增值。

身心福祉：宏碁將「以人為本」視為企業文化的圭臬，近年來已陸續推動Acer Baby-員工育兒協助方案、樂活假及優於業界的差勤管理制度。今年宏碁更強化彈性上下班制度，拉寬時間範圍認定，使員工能更靈活安排工作與生活。

未來，宏碁將持續深化人才培育策略，攜手新世代人才共創卓越未來，邁向百年企業願景。

宏碁 實習 徵才活動

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