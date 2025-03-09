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童子賢：以AI發展內需 多用高效率核電

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
和碩科技董事長童子賢9日到民眾黨智庫發表演講。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
和碩科技董事長童子賢9日到民眾黨智庫發表演講。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「台灣的外貿占比太高，要透過AI發展內需服務業與製造業！」和碩科技董事長童子賢9日到民眾黨智庫發表演講指出，台灣外貿佔比GDP超過100%，比起美、中、德、日都高很多，因此希望台灣能發展AI服務業，但發展AI需要用電，比起佔地廣泛、土地難恢復使用的太陽能，應該多採取高效率的核電。

提醒台灣保持競爭

民眾黨國家治理學院9日邀請童子賢在「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇發表演講。童子賢表示，台灣雖然棒球12強贏得冠軍，但之後的經典賽資格賽打得相當驚險，其實這跟台灣目前的狀況很像，台積電就像「台灣隊長」陳傑憲帶著台灣在國際上衝鋒陷陣，但未來發展狀況如何並不好說。

童子賢首先指出，我國去年進出口貿易額高達8695億，創下歷史次高紀錄，我國去年GDP約7932多億，因此進出口貿易額與GDP的比值便超過100%，比起美國18.61%、中國33.39%、日本35.72%與德國69.55%都高很多，但進出口貿易若遇到國際局勢不穩容易波動，他希望以AI強化台灣的內需服務與製造業。

半導體是戰略資源

「AI會改變就業型態，還有財富重分配！」童子賢強調，AI提高重複性，意即腦力運作的效率，就像機械協助人類進行重複性的體力工作，而現代文明服務業與製造業產值比例高，有助AI發展。他指出，台灣未來要維持競爭力，產業發展最需要的三元素就是人才、法規與能源。

他舉例說，比特幣在短短幾年已經創造1.8兆美元的價值，但人類使用了這麼久的黃金，至今開採了17萬噸、使用了2千多年，價值也僅16兆美元。如今AI在愈來愈普及下，將在未來10年帶動半導體發展，台灣在有利的位置上，半導體已經成為新型戰略資源，重要性不亞於石油。

核能高效便宜穩定

「發展AI需要穩定能源，但政府在能源政策上卻駐足不前！」童子賢說，AI相關產業需要便宜、可控且穩定的能源來源，而且台灣土地狹小，若要滿足去年的用電量，需要10.5個台北市大小的土地進行太陽能、約2700多平方公里，且相關土地使用後很難再恢復農業用途，他還是希望政府能推動兼具穩定與效率的核能。

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AI 太陽能 童子賢

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