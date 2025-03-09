台中興農球場球證價值多少？ 市場行情這麼說

台中市興農球場因為被中科價購做為台積電建廠之用，會員球證如何賠償仍在協調中。因為到底賠多少，會員、球場之間認知存有不小的差距，加上政府又說是私權關係無可介入，使得最後到底會多少少，目前仍莫衷一是。也因此，據球證仲介商說，因市場不確定性高，目前已無買賣。

但是從事球證仲介10多年的黃小姐說，因為心想或可賠得高價，即使最後球場若不賣了，也還可以打球用，未去年還有人想低檔介入，但今年以來，則已沒有買賣。尤其是興農說最初保證金只有14萬元，差距太大，變數又增高。

她說，以她所知，興農球證最高曾漲至1百零幾萬元，後來回落至60幾萬元，但多數人的均價大概在40多萬元。若是買賣球證，須繳交過戶費15萬元、約1.5%的仲介費，還有所得稅。至於為何每家球場的球證價格不一，則牽涉球證的數量、球場設備和果嶺的保養等，當然興農因為只有擊球權，並非如其他球場是股東權利，也受些影響。

對於興農球證未來可能怎麼賠，在談判破局後，興農球場除了已把最初的保證金、每張球證14萬元提存至銀行的信託專戶，也訂20日對外說明。據興農委託律師陳益軒說，會員證是有價證券，每一筆轉手都須繳交稅金，在國稅局有案可稽。若取其最近3年的成交價平均，或可視為一個依據。據了解，這個交易均價，每張會員證應在5、60萬元間。

他說，雖然內政部曾解釋，球證買賣是會員和興農球場間的私權關係，政府無從賠償。但是，在會員確有損失下，政府不該用狹隘的思考解釋。對於「因公法導致特別權益的犧牲」政府有必要以更彈性的方法處理，給予會員差價的賠償。

另外，律師林瓊嘉認為，興農球場會員當初雖然以14萬元購進擊球權，但這就好像最初以面額10元買的股票，現股價已值1千元，卻仍以10元做為回收交易一般，並不合理。因為並非會員主動要賣，而是被動要被收回，會員非可歸責對象，要會員擔承損失並不合理。賠償應依市價計算，建議會員可以向市府消保官提出申訴，由消保官介入協調。