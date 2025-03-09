快訊

根本電腦桌布！南投烏心石林秘境 空拍美到震撼

台中洗車工開阿法撞死醫學生 死者父：他是殺人凶手

NBA／詹姆斯樂觀看待左腹股溝拉傷 美媒估可能缺席數周

聽新聞
0:00 / 0:00

台中興農球場球證價值多少？ 市場行情這麼說

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
球證仲介商說，因市場不確定性高，興農球證目前已無買賣。本報資料照
球證仲介商說，因市場不確定性高，興農球證目前已無買賣。本報資料照

台中市興農球場因為被中科價購做為台積電建廠之用，會員球證如何賠償仍在協調中。因為到底賠多少，會員、球場之間認知存有不小的差距，加上政府又說是私權關係無可介入，使得最後到底會多少少，目前仍莫衷一是。也因此，據球證仲介商說，因市場不確定性高，目前已無買賣。

但是從事球證仲介10多年的黃小姐說，因為心想或可賠得高價，即使最後球場若不賣了，也還可以打球用，未去年還有人想低檔介入，但今年以來，則已沒有買賣。尤其是興農說最初保證金只有14萬元，差距太大，變數又增高。

她說，以她所知，興農球證最高曾漲至1百零幾萬元，後來回落至60幾萬元，但多數人的均價大概在40多萬元。若是買賣球證，須繳交過戶費15萬元、約1.5%的仲介費，還有所得稅。至於為何每家球場的球證價格不一，則牽涉球證的數量、球場設備和果嶺的保養等，當然興農因為只有擊球權，並非如其他球場是股東權利，也受些影響。

對於興農球證未來可能怎麼賠，在談判破局後，興農球場除了已把最初的保證金、每張球證14萬元提存至銀行的信託專戶，也訂20日對外說明。據興農委託律師陳益軒說，會員證是有價證券，每一筆轉手都須繳交稅金，在國稅局有案可稽。若取其最近3年的成交價平均，或可視為一個依據。據了解，這個交易均價，每張會員證應在5、60萬元間。

他說，雖然內政部曾解釋，球證買賣是會員和興農球場間的私權關係，政府無從賠償。但是，在會員確有損失下，政府不該用狹隘的思考解釋。對於「因公法導致特別權益的犧牲」政府有必要以更彈性的方法處理，給予會員差價的賠償。

另外，律師林瓊嘉認為，興農球場會員當初雖然以14萬元購進擊球權，但這就好像最初以面額10元買的股票，現股價已值1千元，卻仍以10元做為回收交易一般，並不合理。因為並非會員主動要賣，而是被動要被收回，會員非可歸責對象，要會員擔承損失並不合理。賠償應依市價計算，建議會員可以向市府消保官提出申訴，由消保官介入協調。

台積電 所得稅

延伸閱讀

獨／中科取得興農球場用地 興農建議由政府賠償會員證價差

獨／中科擴建二期中科興農密簽定案 會員證補償金提存信託

談不攏…台積電中科2期擴建案 球證補償要320萬只給14萬

獨／中科二期交地 台積要求保留綠帶 興農啟動與會員協調

相關新聞

台中興農球場球證價值多少？ 市場行情這麼說

台中市興農球場因為被中科價購做為台積電建廠之用，會員球證如何賠償仍在協調中。因為到底賠多少，會員、球場之間認知存有不小的...

示警荷蘭病 童子賢：不能幻想台積電再守護台灣20年

和碩董事長童子賢今天受邀在民眾黨論壇演講時表示，用「矽盾」和「護國神山」期待以台積電為首的半導體產業是很奇怪的觀念，台灣...

童子賢：以AI發展內需 多用高效率核電

「台灣的外貿占比太高，要透過AI發展內需服務業與製造業！」和碩科技董事長童子賢9日到民眾黨智庫發表演講指出，台灣外貿佔比GDP超過100%，比起美、中、德、日都高很多，因此希望台灣能發展AI服務業，但發展AI需要用電，比起佔地廣泛、土地難恢復使用的太陽能，應該多採取高效率的核電。

獨／中科取得興農球場用地 興農建議由政府賠償會員證價差

攸關台積電設廠的中科台中二期園區擴建案，最大地主興農高爾夫球場7日與會員協調球證補償問題不歡而散，並訂20日提出最終的公...

獨／中科擴建二期中科興農密簽定案 會員證補償金提存信託

攸關台積電設廠的中科台中二期園區擴建案，最大地主興農高爾夫球場7日與會員協調球證補償問題不歡而散，外界擔心是否影響擴建案...

衛星展來了 商機紅火…昇達科、仁寶等營收可望明顯提升

全球最大衛星展的美國衛星展（SATELLITE 2025）本周登場，衛星大廠SpaceX等齊聚，台廠昇達科、仁寶、耀登、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。