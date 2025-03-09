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台積電遭控涉反美歧視 4月將開庭

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

全球最大半導體製造商台積電美國面臨歧視和敵視「非東亞」員工和性騷擾等多項指控，並將於4月8日在美國聯邦法院開庭審理。台積電對這些指控予以否認。

香港英文「南華早報」報導，台積電在亞利桑那州的部分員工支持公司立場，並稱這些是不實指控，可能會破壞台積電在美國生產先進晶片的努力。

台積電在美國開始營運之前的幾年，亞利桑那州廠因與當地工會的爭議、進程拖延以及關於從台灣派遣員工的問題而成為新聞焦點。

去年8月台積電的招聘經理向加州北區聯邦地區法院（US District Court for the Northern District ofCalifornia）提起訴訟，指控台積電高層存在種族和國籍歧視，且工作環境具有敵意，這種情況「普遍且嚴重」。

起訴書中指出，非東亞裔、非台灣籍和非中國籍員工經常在同事面前遭台灣管理層斥責和怒吼，僅因為他們是美國人，就被批評為「懶惰」和「愚蠢」

根據起訴書，台積電利用美國政府資金「並非為了實現多元化」或聘用當地員工，而是「將這些職位提供給其偏好的群體，像是東亞人和台灣/中國國籍公民（許多人是台積電透過簽證帶來美國的）」。

截至去年，台積電在美國約有2200名員工，其中一半來自台灣。針對「南華早報」本週的詢問，台積電表示，現在總員工數接近3000人，「其中多數是美國本土招聘的員工」。

自最初提起訴訟以來，該案件已擴大至近30名原告，其中16人居住在亞利桑那州。他們集體自我認同為白人、拉丁裔、非裔美國人以及其他亞裔血統，包括韓裔和伊朗裔。

去年11月報導就曾指出，台積電遭十幾名現任和前任員工組成的團體控告涉嫌「反美」（Anti-American）歧視，訴訟內容提到「台積電偏愛會說和寫中文的員工」。原告指控，會議和商業材料通常僅用中文進行交流，阻礙英語使用者的工作，並迫使他們透過翻譯服務來解讀教學文本。

台積電在本週給「南華早報」的聲明中，拒絕對待決訴訟發表評論，並表示公司對團隊感到「自豪」，「近3000人齊心協力，確保我們在亞利桑那州的新廠取得成功」。

台積電也表示：「我們期待將這個基地發展成為美國半導體製造業的主要卓越中心。」台積電補充說，公司致力於為在旗下工廠工作的所有員工提供安全、友善和包容的環境。

亞利桑那州 台積電 美國

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