示警荷蘭病 童子賢：不能幻想台積電再守護台灣20年

和碩董事長童子賢今天受邀在民眾黨論壇演講時表示，用「矽盾」和「護國神山」期待以台積電為首的半導體產業是很奇怪的觀念，台灣不必唱衰自己，但也要檢視產業結構和體質，避免陷入「荷蘭病」，不能幻想台積電再守護台灣20年。

民眾黨今天上午舉辦「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇，邀請童子賢發表專題演說。

童子賢表示，在COVID-19疫情期間，台灣人均所得追上日本、超越韓國，他以台灣隊獲得世界12強棒球冠軍為例形容，是否可以繼續沾沾自喜，還是要謹慎觀察。

他進一步說明，韓國多數產業發展與中國高度重疊競爭，韓國受中國擴充產能過剩影響，日本經濟則受匯率貶值牽動。

童子賢以「台灣隊長」形容台積電，目前雖然都打出好球，但台灣產業結構仍相當倚賴進出口貿易驅動整體經濟發展，進出口貿易需要穩定和平的國際環境，目前中國是全球商品交易第一大國，美國則以內需市場經濟循環為主，美國不太依賴國際貿易作為主要經濟驅動力，日本經濟也逐步調整為以內需市場為核心。

他引述數據分析，台灣近年進出口貿易總額占國內生產毛額（GDP）比重已超過100%，台灣嚴重仰賴進出口貿易帶動經濟，外匯存底持續因順差累積增加，規模排名全球第6。

童子賢說，台積電這幾年在全球「打贏」全球半導體競爭對手，在全球占有無與倫比地位，主要是在COVID-19疫情後大幅提升。

不過童子賢認為，把台積電為首的半導體產業視為「矽盾」和「護國神山」的說法，「我只同意10%到15%」，「矽盾」和「護國神山」是很奇怪的觀念。

他以美國過往的IBM、貝爾實驗室、AT&T，甚至當今的英特爾（Intel）為例指出，市值均已不如台積電，當前美國的「護國神山」，也不是這些企業或集團。

童子賢說，台積電有全球地位，台灣不用唱衰自己，但台灣也要檢視自己的產業基礎，「護國神山」能守護台灣5年，這是應該的，能守護10年，台灣可享受，但能否守護台灣20年，可能是神話。

他以經濟學名稱「荷蘭病」說明，荷蘭藉此調整自身經濟體質，政府、民間、企業通力合作，是目前為止治療「荷蘭病」最成功的國家，台灣產業若要邁出下一步，人才、法規、產業團隊都要仔細審視。

荷蘭病（Dutch Disease）是經濟學名詞，用來形容中小型國家經濟體突然因為某個產業而賺錢，導致嚴重依賴，但可能阻礙其他產業的發展。