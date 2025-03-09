獨／中科取得興農球場用地 興農建議由政府賠償會員證價差

攸關台積電設廠的中科台中二期園區擴建案，最大地主興農高爾夫球場7日與會員協調球證補償問題不歡而散，並訂20日提出最終的公告。據了解，興農最終的態度是認為，收購球場是政府提起，興農和會員都非可歸責對象，在會員確實有損失下，應由政府補償會員球證的差額損失。

據興農委託律師陳益軒指出，事實上興農對於會員們的損失十分在意，也感同身受，但鑑於當初賣出擊球權的「保證金」就是14萬元，合約中並載明若回收也是以此價格。會員證中間的轉手價差並非落於興農，而且中科的價購球場費用中也無會員證賠償部分，因此興農無從負擔差價的賠償。

陳益軒說，對於差價到底是多少？他認為會員證是有價證券，每一筆轉手都須繳交稅金，這在國稅局有案可稽。若取其最近3年的成交價平均，或可視為一個依據。據了解，這個交易均價，每張會員證應在5、60萬元間。

他說，雖然內政部曾解釋，球證買賣是會員和興農球場間的私權關係，政府無從賠償。但是，這是目前全國第一個政府為興辦重大建設而徵收高爾夫球場的案子，在會員確有損失下，政府不該用狹隘的思考解釋。對於「因公法導致特別權益的犧牲」政府有必要以更彈性的方法處理，給予會員差價的賠償。

另外，律師林瓊嘉認為，興農球場會員當初雖然以14萬元購進擊球權，但這就好像最初以面額10元買的股票，現股價已值1千元，卻仍以10元做為回收交易一般，並不合理。他說，如果這是會員主動要賣回擊球權，那回收價格無話可說，但這並非會員主動要賣，而是被動要被收回，會員非可歸責對象，要會員擔承損失並不合理。

他認為，會員證賠償應依市價計算，會員可以向市府消保官提出申訴，由消保官介入協調。但是林瓊嘉也認為，如果興農的會員證契約中載明收回價就是原始賣出的價錢，在法律上要贏不容易，但在確實有損失下，「談」的空間仍很大。