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卓文恒從螺桿生產基層做起 熱愛山林騎行尋找平衡點

中央社／ 台北9日電

傳動元件大廠上銀在2019年啟動接班傳承，董事長卓文恒從父親卓永財手中接棒後，積極落實全球在地生產。閒暇之餘，卓文恒熱愛在台灣山林越野騎行，在經營決策和山林騎行間找到巧妙的平衡點。

自美國加州多明尼肯大學企管碩士畢業後，1995年開始，卓文恒進入上銀工作，從基層做起，學習螺桿生產作業，迄今在集團累計將近30個年頭。卓文恒接受中央社獨家專訪時，難得分享接班心路歷程。

卓文恒回憶，在父親，目前也是上銀集團總裁卓永財要求下，他與各部門主管一起參與經營檢討會議，一視同仁，上台相互分享並說明當下學習重點和重要產業資訊，並歸納總結與當前集團營運與工作相關的摘要內容，提出因應策略。

卓文恒也與各部門主管，一起在全球各地參加許多大型展覽，歷年來深刻感受產業變化和發展趨勢。他以德國漢諾威工具機為例，往年盛況空前，但隨著製造業生產重心往亞洲挪移，如今漢諾威展會規模已有明顯差異。

卓文恒說，長期下來這些扎實打底的訓練，對自己在2019年接班後掌握集團營運大舵相當有幫助，迅速進入狀況。

卓文恒掌舵上銀5年來，積極凝聚各部門共識和決定未來營運目標，並調配適當資源發揮綜效，他笑說，若達成目標當然很有成就感，但挑戰性和責任承擔也相對巨大。

談到如何紓壓和緩解工作壓力，卓文恒說，在求學期間，就熱愛於林道間騎行登山車，這個休閒嗜好已維持30多年。他笑說，數十年來，「中部的林道，我大概都騎過了」。

迄今每逢假日，卓文恒會抽空與兒子一起騎腳踏車，往山林裡跑。他回想起曾騎行於苗栗泰安的司馬限林道，藍天映襯下，遙望遠見大雪山頂上白雪皚皚、底下雲霧繚繞的山巒景致，短暫遠離塵囂，身心豁然開朗。

談到上銀未來營運規劃，卓文恒表示，在全球區域就近生產、落實在地服務客戶，是集團的既定方針，如何厚實機電整合的人才，是各地子公司重要的服務項目。

展望未來5年營運，卓文恒期許，在人工智慧（AI）機器人、半導體設備等智慧製造新產品助攻下，上銀集團業績目標倍數成長。

上銀 卓永財

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