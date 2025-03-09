川普關稅戰上銀全球布局因應 擬前進印度、馬來西亞
美國總統川普關稅政策牽動全球供應鏈重組，傳動元件大廠上銀董事長卓文恒接受中央社專訪表示，上銀已在歐洲、中國、日本、美國等在地生產，也計畫前進印度設點、馬來西亞設子公司，透過全球布局區域製造，因應關稅和匯率變數。
卓文恒在台中精密機械園區集團總部接受中央社專訪指出，川普關稅政策最終目的，是加速全球製造業回流美國生產，廠商若已在美國當地設有生產據點，相對有優勢，若無設廠，美國業績占比較高的業者，應會著手評估在美設廠。
卓文恒透露，上銀早在美國芝加哥附近設有據點，當地廠區發展空間大，目前規劃在美國深耕人工智慧（AI）專用型機器人專案，關鍵零組件可從台灣運送，部分後段產品在美國組裝生產。
看好大馬半導體發展 上銀擬設子公司
因應川普關稅和匯率變數，卓文恒指出，上銀在全球14個國家設有子公司或產線，部分產品就地生產供應客戶，除了規劃在印度設點，也看好馬來西亞半導體電子業發展前景，規劃在當地設立子公司，預估今年可完成相關作業。
除了在美國布局機器人，卓文恒舉例，2023年底上銀日本神戶廠落成後，部分產品在地組裝生產，供應半導體設備。在中國大陸，儘管部分產品受到「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）的協定稅率中止影響，由於上銀從2014年起已經布局蘇州工業區，部分中國廠商需求較多的規格產品，可就近在蘇州生產。
上銀積極擴展歐洲區域製造，卓文恒透露，義大利新廠預計最快10月開始實際營運，上銀布局德國廠超過30年，仍有空間擴產。卓文恒說，上銀在歐洲鎖定車用、化工生產設備和工具機應用等，今年進一步鎖定歐洲半導體設備客戶，爭取新訂單。
期待美國景氣回溫 盼歐洲復甦、重返土耳其
展望今年全球主要市場景氣動向，卓文恒分析，在川普政策引導製造業回流美國趨勢下，美國工具機市場景氣復甦可期。在歐洲市場，俄烏戰爭結果攸關景氣復甦與否，若俄烏戰爭結束，2024年第2季迄今景氣回檔的歐洲市場，可望受惠重建契機。
觀察土耳其和俄羅斯市場，卓文恒分析，受到俄烏戰爭衝擊和出口俄羅斯禁令影響，2024年台灣銷往土耳其的工具機和關鍵元件出口值，較2023年下滑達1/3，若俄烏戰爭結束，土耳其市場可期，但對俄羅斯出口，台灣廠商仍會嚴守國際禁令。
在中國，卓文恒認為，2019年開始的美中貿易戰，影響依舊存在，中國仍透過擴大電動車、半導體等關鍵產業和基礎建設等經濟刺激政策，鞏固內需市場，因應川普政策變數。
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