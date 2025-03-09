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獨／中科擴建二期中科興農密簽定案 會員證補償金提存信託

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中科二期擴建，中科聲明第一季交地給台積電的承諾不變。本報資料照
中科二期擴建，中科聲明第一季交地給台積電的承諾不變。本報資料照

攸關台積電設廠的中科台中二期園區擴建案，最大地主興農高爾夫球場7日與會員協調球證補償問題不歡而散，外界擔心是否影響擴建案導致台積電設廠生變？但據本報了解，中科私下已與興農密簽完成，只是為免會員誤以為中科棄會員不顧，而暫不宣布，同時也持續參與協調，協助會員。但是，對此交易細節，尚未獲中科和興農證實。

據了解，完成密簽的最可靠訊息，就是興農已證實，已依當出賣出擊球權保證金每位會員14萬元提至銀行專戶信託，而這筆2億餘元信託金正是來自中科的交易費用。而中科多次面對媒體詢問，也並不否認未簽，只是說正積極完成行政程序，且在第一季交地給台積電的承諾不變，而目前已離第一季僅剩約20天。

另據外界傳出的交易方式，是中科以188億元協議價購買下興農娛樂公司球場土地，並已預付一半價金，另一半待興農解決會員問題後再給付。但是，對此交易細節，目前未獲中科和興農證實。

據了解，針對球場會員補償問題，2022年時任立法院副院長的蔡其昌和立委張廖萬堅曾邀集中科、興農與會員開協調會，對於會員證問題達成兩項重要結論，分別是一、球證補償，以不讓會員損失為原則。二、興農公司與會員間之球證權益保障協議成立並生效後，中科管理局始得與興農公司簽訂協議價購契約。

鑑於7日的協調，興農和會員因球證回收價格不同，並未達成協議，興農認為依當初的合約，收回擊球權保證金是14萬元，會員們則要求應比照附近球場，以320萬元收回。興農已訂20日提出最終的公告，對此事最後表態，方向則是希望由政府補償會員損失。

中科 台積電 建案

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