台積電持續大徵才 今年招8,000人
台積電（2330）今年持續大徵才，昨（8）日宣布為支援業務成長與技術開發需求，2025年預計在台招募包含工程師與技術員等約8,000人，碩士工程師新鮮人年均整體薪酬220萬元起跳。
台積電今年不僅徵才規模較2024年的6,000人大增約33%，碩士新鮮人起薪也較前一年度「上看200萬元」成長一成。
台積電表示，為迎接半導體市場不斷增長需求，台積電持續投入大量資源建置及升級先進製程產能，確保公司在技術前瞻性及卓越製造的競爭優勢，也將著重建置及升級先進封裝、成熟及特殊製程產能，提供客戶更多元技術選擇，滿足多樣化產品需求。
台積電昨日前進台大校園參加校園徵才企業博覽會，3月起巡迴各大專院校，參與校園就業博覽會及徵才說明會，包括臺師大、臺科大、北科大、政大、中央、中原、元智、陽明交大、清大等，共舉辦19場實體活動，並安排五場線上徵才說明會。
台大昨天舉行校園徵才，吸引各大企業設攤，金控與旗下子公司則合計釋出超過3萬個職缺，其中「金控雙雄」國泰金及富邦金共徵才逾1.4萬人。同時，各金融機構也強打百萬年薪招募儲備幹部。
國泰金暨五大子公司合計招募7,500名內外勤人才，橫跨五大職系包含82名儲備幹部，數位科技人才需求逾800位創新高，較去年大增60%，成為今年度徵才一大亮點。富邦金及子公司將聯合招募6,700名人才。
中信金擬招募逾7,500人。玉山金共招募550位人才及50位儲備幹部。永豐金預計徵才1,800人。凱基金及旗下子公司釋出近4,000個職缺，其中預計招募近百位儲備幹部。台新金釋出超過3,500個職缺。新光金暨各子公司預計招募3,500名內外勤人員。元大金釋出近1,000個職缺。
東元集團校園徵才活動昨日起跑，首站前進台大。東元表示，今年目標招募具全球視野專業人才，希望能網羅認同綠能永續的生力軍，一起驅動未來。
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