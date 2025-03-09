蘋果Siri 新AI功能延後問世
蘋果公司宣布延後為Siri語音助理推出新的AI功能，理由是要花費比預期更長的時間才能實現去年所預告的功能。另據知情人士透露，微軟已自主打造AI模型MAI，自許能與合作夥伴OpenAI等業者的產品互別苗頭，顯示試圖降低對OpenAI的依賴。
蘋果上周五（7日）在聲明中表示，去年6月提出要讓Siri能夠更加個人化、運用使用者的個人資料來回答提問、更精準控制App等功能，將等到「未來一年」的某個時間才會推出，這代表最晚要到2026年才會問世。蘋果並未說明延後推出的具體原因。
這次延後代表蘋果軟體開發一系列挫折中的最新案例。最近，蘋果因AI新聞摘要通知出錯而被迫撤回該功能，也發生語音轉文字功能故障，引發用戶不滿的情況。
另一方面，彭博資訊引述知情人士說法報導，微軟正在研發的一系列模型足以媲美OpenAI、Anthropic等業界大咖的產品。
微軟表示，其MAI模型有望執行各種任務，包括驅動自家AI助理Copilot。消息人士也說，微軟也正在研發可回應複雜請求、展現近似人類解決問題能力的推理模型。OpenAI、Anthropic、字母也致力於研發這類模型。
微軟上月將OpenAI的o1推理模型整合進Copilot產品。微軟發言人說：「我們正運用各種模型，包括持續深化與OpenAI的關係、以及利用微軟AI模型和開源模型。」
微軟有望藉MAI模型逐步降低對OpenAI的依賴。微軟是OpenAI的大金主，已重金投資約130億美元，科技產業也熱議這兩大巨頭的合作關係。
經重新協商後，微軟上月宣布，不再擔任OpenAI的獨家雲端供應商，在2030年前，只要微軟拒絕承接業務，OpenAI可採用其他業者的雲端伺服器。
微軟已提供一系列的自產小型模型Phi，並轉售其他業者的模型。The Information報導，微軟也已測試Anthropic、DeepSeek、Meta、xAI的產品對Copilot的支援成效。
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