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衛星展來了 商機紅火…昇達科、仁寶等營收可望明顯提升

經濟日報／ 記者林薏茹黃晶琳／台北報導
低軌衛星示意圖。 美聯社
低軌衛星示意圖。 美聯社

全球最大衛星展的美國衛星展（SATELLITE 2025）本周登場，衛星大廠SpaceX等齊聚，台廠昇達科（3491）、仁寶（2324）、耀登（3138）、稜研等積極搶國際商機，經濟部、太空中心及工研院也揪台廠組成台灣館秀太空技術。

法人看好，台灣廠商鴻海、仁寶、昇達科、耀登、稜研、台揚等積極布局太空衛星商機，今年營收貢獻度可望明顯提升。

SATELLITE 2025將於3月11日至13日在美國登場，今年國際大廠SpaceX、Eutelsat（OneWeb）、亞馬遜Kuiper、Telesat、SES、高通等均參展。

昇達科2018年起年年參加，仁寶攜手旗下無線通訊暨物聯網品牌APAL盛大參展，耀登及稜研也將展示最新技術。此外，經濟部、太空中心、工研院也廣邀台灣太空衛星供應鏈前進SATELLITE 2025，打造台灣太空形象館，參加廠商擴大到18家。工研院將展示低軌衛星酬載與地面設備之射頻晶片與模組。

仁寶表示，攜手APAL，展示專為非地面網路（NTN）設計的物聯網通訊裝置Hestia NTN IoT Dongle，大秀台灣POC（概念驗證）成功案例，並與Viasat、Skylo等衛星服務商合作，打造一站式解決方案，揮軍美國及其他海外市場。

仁寶表示，Hestia NTN IoT Dongle可支援智慧農業、緊急救援、能源管理、運輸追蹤等應用場景，將於3月中於Amazon電商平台開賣，並將攜手神盾能源（Creative5）進軍衛星物聯網市場，打造遠程地區智慧能源管理解決方案，應用於無人載具、無人船隻，未來可望跨向衛星智能電表，農漁業監控、災害應變等。

昇達科將與來自北美、歐洲、亞洲等地國際衛星龍頭企業，洽談新一代開發案合作細節，藉此提升市占。

仁寶 太空 昇達科

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