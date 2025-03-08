柏文今年三箭齊發 新店動能、同店成長及會員二次消費

柏文健康事業（8462）今(8)日在台中戶外圓滿劇場舉辦一年一度春酒園遊會，董事長陳尚義表示，今年「新店動能」、「同店成長」及「會員二次消費增加」三箭齊發，將為柏文持續挹注新成長動能，全年營收保持顯著成長可期，獲利增長幅度則會因規模經濟效益，強於營收成長率。

今天的春酒園遊會，特別邀請藝人頑童、孫勝希、艾薇、宇宙人、怕胖團，與超過3,000位員工及眷屬同歡，春酒總獎品加上現金獎超過千萬元，豐富優渥獎項，代表柏文對每位員工的重視。

蛇年春酒盛會，不僅是健身工廠與員工、合作夥伴慶祝過去一年努力成果的時刻，更宣布健身工廠正式官宣瘦子為品牌最新代言人。

「很開心可以成為健身工廠的代言人，自己本來就愛健身，生日時許下可以增肌的願望，想不到就迎來這個合作機會，很期待大家都能跟我一起，到健身工廠不健不散！」

瘦子說，作為健康與運動倡導者，將用積極的生活態度和對健身的熱愛，成為健身工廠的形象代言人，攜手品牌一同推廣健康與運動的理念。

蛇年年假過後，2月雖有營業天數較短及228連假影響，但柏文2月合併營收4.51億元，仍較上月成長5.5%，較去年同期成長28.4%，創單月同期新高，累計前二月合併營收8.78億元，年增18.8%。

會員人數則連續33個月成長。其中，「健身工廠」台南新市場預售時，就獲得新市區民眾及南部科學園區從業人員極大迴響，已於2月24日順利開幕。

陳尚義表示，今年柏文將新增8至9處「健身工廠」營運據點，台灣北中南皆有新場館規劃，且四個季度都會有新據點開幕；至年底「健身工廠」旗下場館數將一舉突破80家，全台將有85至86家「健身工廠」，為全台消費者提供最好的健身服務。

此外，新創事業品牌「S Klub運動俱樂部」及「Buddy Body Workshop」，今年亦有展店計畫。「新店動能」、「同店成長」及「會員二次消費增加」三箭齊發，將為柏文持續挹注新成長動能，今年營收保持顯著成長可期，獲利增長幅度，則會因規模經濟效益強於營收成長率。

陳尚義強調，健身工廠自成立以來，始終致力於提供高品質的健身體驗，並在全台持續擴展據點，滿足不同地區人群的健身需求。隨著新代言人瘦子的加入，健身工廠進一步提升品牌形象，推動全民健身的理念，並與所有健身愛好者一同共建健康未來。

另外，柏文去年7月轉投資大魯閣美國子公司約新台幣1億元，取得15%股權。主要是美國棒壘球打擊場過去都是以訓練為主，沒有以休閒娛樂的型態經營，在美國全新體驗的棒壘球休閒運動市場極具開發潛力。

陳尚義指出，柏文看好大魯閣將發揮優勢，在美國市場會有不錯的發展。今年大魯閣在美國開設的第一家棒球主題運動娛樂中心，預計3月中旬於德州休士頓的Katy開幕，第二家及第三家店都位於亞利桑那州鳳凰城，預計今年將在美國各地開出六至七家，未來以每年十家的速度快速拓展。

台積電宣布加碼投資美國1,000億美元，未來將為當地帶來就業機會與消費人口，尤其是台積電晶圓廠及封裝廠所在地亞利桑那州鳳凰城，TAROKO Batting Center可因滿足當地快速成長的休閒運動需求而受惠；柏文也有機會在今年就有轉投資利益。