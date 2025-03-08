東元集團招募五大領域人才 今年海內外開出逾500個職缺

東元（1504）集團為了因應公司發展策略，朝向電氣化、節能減碳、綠色能源發展，今年預計開出500個以上的海內外職缺，招募工業電氣化、能源管理、熱泵冷藏、電控、車用動力系統等領域人才。

東元集團校園徵才活動8日正式起跑，首站前進台大。東元表示，今年目標招募具全球視野的專業人才，由於公司營運朝向電氣化、節能減碳、綠色能源發展，希望能網羅認同綠能永續的生力軍，一起驅動未來。

東元電機近年來從動力設備的產品供應，逐步朝整合與創新解決方案提供者轉型，將招募研發技術、工程管理、資訊技術、行銷業務、幕僚管理等儲備幹部，及有志前往海外工作發展的人才。

東元指出，今年度啟動儲備幹部計畫，就是要打造核心TECO TEAM，負責海外業務拓展、國外建廠/生產/生技、產品經理、海外與投後管理等對應全球市場相關職類，尤其有志於機電或能源領域、且有意願往海外發展者，一旦通過甄選，將提供全方位訓練、事業單位輪調、重點專案參與及高階導師等培育規劃。

東元電機事業版圖橫跨全球，擴及北美、中國大陸、義大利、新加坡、馬來西亞、越南、澳洲等，業務涵蓋機電系統暨自動化、智慧能源、空調暨智慧生活三大事業群，除提供節能動力系統、客製化節能解決方案及能源技術服務，更完成多項國內外儲能系統工程、資料中心機電工程，也是國內最大的離岸風電陸域變電站承攬商。

東元董事長利明献2024年5月上任後，積極進行併購與全球布局，迅速跨足需求高漲的變壓器事業，取得電動車動力系統扁線馬達技術，在美國的分公司東元西屋馬達公司更投入北美儲能市場、電動車充電樁事業，而東南亞快速興起的資料中心興建及綠能機電工程，也是東元積極拓展的目標市場。