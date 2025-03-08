快訊

綠委坦言派系鬥爭刀刀見骨 黨內憂釀「信賴vs非信賴」戰爭

人走茶涼？拜登卸任後 兒子杭特畫作乏人問津、自曝欠債數百萬美元

東元布局全球推綠能永續 2025年校園徵才500職缺

中央社／ 台北8日電

東元集團校園徵才活動今天正式起跑，預計全集團將提供500個以上海內外職缺，希望能網羅認同綠能永續的生力軍，一起驅動未來。

東元說明，校園徵才首站前進國立台灣大學椰林大道，為因應朝向電氣化、節能減碳、綠色能源發展，需要招募具有全球視野的專業人才，包括工業電氣化、能源管理、熱泵冷藏、電控、車用動力系統等領域。

東元電機指出，近年來從動力設備的產品供應，逐步朝向整合與創新解決方案的提供者轉型當中，人力資源主管表示，正在招募的儲備幹部，非常需要相關研發技術、工程管理、資訊技術、行銷業務、幕僚管理、及有志前往海外工作發展的人才。

東元解釋，今年啟動儲備幹部計畫，負責海外業務拓展、國外建廠、生產、生技、產品經理、海外與投後管理等；尤其是有志於機電或能源領域、且有意願往海外發展者，一旦通過甄選，將提供全方位訓練、事業單位輪調、重點專案參與及高階導師等培育規劃。

東元電機說明，本身是國內機電公司中，海外據點最廣布的企業，工廠及分公司擴及北美、中國、義大利、新加坡、馬來西亞、越南、澳洲等，事業版圖橫跨全球，業務涵蓋機電系統暨自動化、智慧能源、空調暨智慧生活3大事業群，除提供節能動力系統、客製化節能解決方案及能源技術服務，更完成多項國內外儲能系統工程、資料中心機電工程，也是國內最大的離岸風電陸域變電站承攬商。

東元表示，2024年5月底，利明献接任董事長後，積極進行併購與全球布局，不但已迅速跨足需求高漲的變壓器事業，取得先進的EV動力系統扁線馬達技術，在美國的分公司東元西屋馬達公司更投入北美儲能市場、電動車充電樁事業；而東南亞快速興起的資料中心興建及綠能機電工程，也是積極拓展的目標市場。

徵才活動 東元電機

延伸閱讀

冰櫃用電大…二殯年電費近3千萬 盼中央不要再漲電價

15億歐元資金被砍！Maserati電氣化未來不再樂觀

華城、東元 選逾三個月

儒鴻法說會／上半年動能強勁 新增一北美戶外品牌大客戶第3季出貨

相關新聞

培養科技女力 國科會「GiCS尋找資安女婕思」即日啟動

適逢三八婦女節，國科會今舉辦培養女性資安人才的「2025 GiCS尋找資安女婕思」啟動儀式。女婕思競賽今年將邁入第5屆，...

半導體風雲／台積電赴美獲一優勢 台灣產業則有三風險

台積電擴大在美投資千億美元，和碩董事長童子賢7日說，台積電不能活在「一個人的武林」，不能孤芳自賞，不理不睬江湖風波。賴清德總統形容台積跨越太平洋，東拓到美洲大陸，重新建構一個新的產業布局。產業從台灣出走，布局國際，頂尖科技企業更早已在世界各地設廠，這背後的邏輯有哪些？ 台積電近日在美國白宮宣布，將在美國投資1000億美元，計畫在亞利桑那州興建三座先進製程晶圓廠與兩座先進封裝廠，這是台積電歷史上最大的一筆海外投資案。該投資案獲得美國總統川普的讚揚，但引發台灣人民擔心半導體優勢盡失，台積電董事長魏哲家在陪同賴總統召開的記者會上強調：「台積電的根基仍在台灣，這次美國投資案不會影響我們在台灣的發展。」但市場顯然不完全埋單，投資人擔憂這可能影響台積電的成本結構，甚至威脅到台灣作為全球晶片供應鏈中心的地位。

台積電再擴大徵才 今年在台招募8,000人

台積電（2330）2025年校園徵才活動本周正式啟動，8日宣布，為持續支援業務成長與技術開發需求，2025年預計將在台灣...

台積電半導體產業聯合徵才 陳其邁：打破疑美論

台積電赴美投資千億元設廠，引發高雄廠計畫生變的質疑，高雄市政府今天在楠梓舉辦半導體產業聯合徵才活動，市長陳其邁表示...

因應台積電產能需求 嘉科園區2期擴建加速推進

台積電因應AI晶片強勁需求，積極擴充先進封裝CoWoS產能，嘉科園區2座封裝廠趕工興建，日前台積電董事長魏哲家赴總統府說...

台灣大要辦AI賦能永續峰會

台灣大哥大、全球永續賦能倡議組織（GeSI）及電電公會（TEEMA）昨（7）日於MWC大會期間聯合宣布，將於5月28、2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。