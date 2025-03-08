精剛精密營收／2月2.24億元 前二月累計創同期新高
精剛精密科技（1584）2025年2月自結合併營收2.24億元，較去2024年同期成長9.56%，累計今年前兩個月營收4.48億元，年增9.28%，創歷年同期新高。
精剛深耕鎳、鈦合金產品，廣泛應用於石油、天然氣工業、國防及航太等高端領域，是台灣唯一專業生產超合金與鈦合金原材料的專業廠，並在鎳基及鈦基合金高階應用市場具領先地位；隨著鎳基及鈦基合金關鍵熔煉設備投入運作，公司特殊高質合金的自製能力顯著提升，擁有從熔煉至精整的完整超合金製程，積極布局認證申請、持續優化產品銷售組合及製程。
精剛於今年元月正式啟動精整產線擴建計畫，同步優化多項設備與製程，大幅提升生產效率與競爭優勢，實現一條龍完整製程，預期未來營運動能將進一步增強，為營收穩健成長提供有力支撐。
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