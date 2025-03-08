精剛精密營收／2月2.24億元 前二月累計創同期新高

台積電擴大在美投資千億美元，和碩董事長童子賢7日說，台積電不能活在「一個人的武林」，不能孤芳自賞，不理不睬江湖風波。賴清德總統形容台積跨越太平洋，東拓到美洲大陸，重新建構一個新的產業布局。產業從台灣出走，布局國際，頂尖科技企業更早已在世界各地設廠，這背後的邏輯有哪些？ 台積電近日在美國白宮宣布，將在美國投資1000億美元，計畫在亞利桑那州興建三座先進製程晶圓廠與兩座先進封裝廠，這是台積電歷史上最大的一筆海外投資案。該投資案獲得美國總統川普的讚揚，但引發台灣人民擔心半導體優勢盡失，台積電董事長魏哲家在陪同賴總統召開的記者會上強調：「台積電的根基仍在台灣，這次美國投資案不會影響我們在台灣的發展。」但市場顯然不完全埋單，投資人擔憂這可能影響台積電的成本結構，甚至威脅到台灣作為全球晶片供應鏈中心的地位。

2025-03-08 12:04