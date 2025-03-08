快訊

又一家老牌影院撐不住！「梅花影院」4月30日吹熄燈號

凌晨上廁所驚見「白貓護花使者」 牠一臉剛睡醒嚇壞屋主：家裡沒養貓啊

以「唐氏症」比喻美商英特爾！經長認失言一天後道歉了

培養科技女力 國科會「GiCS尋找資安女婕思」即日啟動

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
曾是「女婕思」計畫學員、現就讀台大資工系的陳妍姍今也「回娘家」分享。記者張博瑞／攝影
曾是「女婕思」計畫學員、現就讀台大資工系的陳妍姍今也「回娘家」分享。記者張博瑞／攝影

適逢三八婦女節，國科會今舉辦培養女性資安人才的「2025 GiCS尋找資安女婕思」啟動儀式。女婕思競賽今年將邁入第5屆，新增機器人與晶片應用議題，緊扣科技發展趨勢，競賽分為高中職及大專校院組，即日起至3月底開放組隊報名，並預定於5月10日進行決賽。

國科會副主委蘇振綱、奧義智慧科技共同創辦人吳明蔚、及教育部資訊及科技教育副司長邱仁杰，今攜手高中校長、女同學代表、學者及企業代表，共同為「2025 GiCS尋找資安女婕思」系列活動揭開序幕。蘇振綱中表示，女婕思既是「Girls in Cybersecurity」 也可為「Girls in Creative Society」，鼓勵女婕思開展創新、整合的能力。

蘇振綱提到，今年延續過往資訊安全競賽主軸，並擴展至更具創意與多元應用的領域，例如，晶片、機器人、無人機甚至是太空領域，希望透過競賽啟發同學們學習的熱情，發想生活中可能產生的資安需求問題。蘇說，這項活動還媒合同學到企業實習的機會，讓同學在畢業前可更加了解自身興趣所在、提升自信，並提前佈局未來職場。

曾是「女婕思」計畫學員、現就讀台大資工系的陳妍姍今也「回娘家」分享。陳說，大一聽到有此競賽，就拉著高中同學一起參加，團隊成員來自不同科系，她也因此注意到資安在不同領域的應用，發現不同領域背景的同學一起探討資安很有趣；而自己在實習的過程，也看到研究人員很有熱忱，讓自己心生欽佩、憧憬，進而篤定自己未來發展的方向。

陳妍姍說，此競賽可以結識許多有同樣興趣的同學一起砥礪、而透過這個計畫和平台，也能壯大台灣科技女力的能量，鼓勵更多同學投入、相信會有很大的收穫。

前瞻及應用科技處科長林冠儀表示，競賽分為高中職及大專校院組，並分為「資安闖天關」及「創意發想賽」兩項賽事，今年也放寬報名資格限制，無論就讀什麼科系，就算是文組學生，只要有興趣即可報名。因為「女婕思」活動目標培育包括非理工領域在內的女性科技人才，打破既有的思考框架，結合女性特有的細膩思維，以跨界跨域的養成，創造台灣的多元韌性。更希望活動的精神能持續擴散，號召各界共同為臺灣培育更多優秀的女性科技人才。

林冠儀提到，國科會自110年開始舉辦「尋找資安女婕思」活動，今年已邁入第5屆，邀請來自全台各地的女高中生及大學生報名參加，活動詳細內容及報名資訊同步公告於活動網站

「2025 GiCS尋找資安女婕思」即日起至3月底開放組隊報名，並預定於5月10日進行決賽。記者張博瑞／攝影
「2025 GiCS尋找資安女婕思」即日起至3月底開放組隊報名，並預定於5月10日進行決賽。記者張博瑞／攝影
國科會「GiCS尋找資安女婕思」即日啟動。記者張博瑞／攝影
國科會「GiCS尋找資安女婕思」即日啟動。記者張博瑞／攝影

國科會 資安

延伸閱讀

因應台積電產能需求 嘉科園區2期擴建加速推進

中山大學溫朝凱無線通訊深度學習 獲國科會傑出研究

TXOne Networks 調查顯示 數位轉型下 資安風險更多樣化

全台首張認證！勤業眾信助攻達佛羅強化工業資安防線

相關新聞

培養科技女力 國科會「GiCS尋找資安女婕思」即日啟動

適逢三八婦女節，國科會今舉辦培養女性資安人才的「2025 GiCS尋找資安女婕思」啟動儀式。女婕思競賽今年將邁入第5屆，...

半導體風雲／台積電赴美獲一優勢 台灣產業則有三風險

台積電擴大在美投資千億美元，和碩董事長童子賢7日說，台積電不能活在「一個人的武林」，不能孤芳自賞，不理不睬江湖風波。賴清德總統形容台積跨越太平洋，東拓到美洲大陸，重新建構一個新的產業布局。產業從台灣出走，布局國際，頂尖科技企業更早已在世界各地設廠，這背後的邏輯有哪些？ 台積電近日在美國白宮宣布，將在美國投資1000億美元，計畫在亞利桑那州興建三座先進製程晶圓廠與兩座先進封裝廠，這是台積電歷史上最大的一筆海外投資案。該投資案獲得美國總統川普的讚揚，但引發台灣人民擔心半導體優勢盡失，台積電董事長魏哲家在陪同賴總統召開的記者會上強調：「台積電的根基仍在台灣，這次美國投資案不會影響我們在台灣的發展。」但市場顯然不完全埋單，投資人擔憂這可能影響台積電的成本結構，甚至威脅到台灣作為全球晶片供應鏈中心的地位。

台積電再擴大徵才 今年在台招募8,000人

台積電（2330）2025年校園徵才活動本周正式啟動，8日宣布，為持續支援業務成長與技術開發需求，2025年預計將在台灣...

台積電半導體產業聯合徵才 陳其邁：打破疑美論

台積電赴美投資千億元設廠，引發高雄廠計畫生變的質疑，高雄市政府今天在楠梓舉辦半導體產業聯合徵才活動，市長陳其邁表示...

因應台積電產能需求 嘉科園區2期擴建加速推進

台積電因應AI晶片強勁需求，積極擴充先進封裝CoWoS產能，嘉科園區2座封裝廠趕工興建，日前台積電董事長魏哲家赴總統府說...

台灣大要辦AI賦能永續峰會

台灣大哥大、全球永續賦能倡議組織（GeSI）及電電公會（TEEMA）昨（7）日於MWC大會期間聯合宣布，將於5月28、2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。