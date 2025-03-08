培養科技女力 國科會「GiCS尋找資安女婕思」即日啟動

適逢三八婦女節，國科會今舉辦培養女性資安人才的「2025 GiCS尋找資安女婕思」啟動儀式。女婕思競賽今年將邁入第5屆，新增機器人與晶片應用議題，緊扣科技發展趨勢，競賽分為高中職及大專校院組，即日起至3月底開放組隊報名，並預定於5月10日進行決賽。

國科會副主委蘇振綱、奧義智慧科技共同創辦人吳明蔚、及教育部資訊及科技教育副司長邱仁杰，今攜手高中校長、女同學代表、學者及企業代表，共同為「2025 GiCS尋找資安女婕思」系列活動揭開序幕。蘇振綱中表示，女婕思既是「Girls in Cybersecurity」 也可為「Girls in Creative Society」，鼓勵女婕思開展創新、整合的能力。

蘇振綱提到，今年延續過往資訊安全競賽主軸，並擴展至更具創意與多元應用的領域，例如，晶片、機器人、無人機甚至是太空領域，希望透過競賽啟發同學們學習的熱情，發想生活中可能產生的資安需求問題。蘇說，這項活動還媒合同學到企業實習的機會，讓同學在畢業前可更加了解自身興趣所在、提升自信，並提前佈局未來職場。

曾是「女婕思」計畫學員、現就讀台大資工系的陳妍姍今也「回娘家」分享。陳說，大一聽到有此競賽，就拉著高中同學一起參加，團隊成員來自不同科系，她也因此注意到資安在不同領域的應用，發現不同領域背景的同學一起探討資安很有趣；而自己在實習的過程，也看到研究人員很有熱忱，讓自己心生欽佩、憧憬，進而篤定自己未來發展的方向。

陳妍姍說，此競賽可以結識許多有同樣興趣的同學一起砥礪、而透過這個計畫和平台，也能壯大台灣科技女力的能量，鼓勵更多同學投入、相信會有很大的收穫。

前瞻及應用科技處科長林冠儀表示，競賽分為高中職及大專校院組，並分為「資安闖天關」及「創意發想賽」兩項賽事，今年也放寬報名資格限制，無論就讀什麼科系，就算是文組學生，只要有興趣即可報名。因為「女婕思」活動目標培育包括非理工領域在內的女性科技人才，打破既有的思考框架，結合女性特有的細膩思維，以跨界跨域的養成，創造台灣的多元韌性。更希望活動的精神能持續擴散，號召各界共同為臺灣培育更多優秀的女性科技人才。