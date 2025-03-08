快訊

57分鐘關鍵錄音檔曝光！被董事長「就近監管」雲云技術長嘆：人之將死其言也善

台積電再擴大徵才 今年在台招募8,000人

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
台積電8日前進台大校園參加校園徵才企業博覽會。圖/台積電
台積電8日前進台大校園參加校園徵才企業博覽會。圖/台積電

台積電（2330）2025年校園徵才活動本周正式啟動，8日宣布，為持續支援業務成長與技術開發需求，2025年預計將在台灣招募包含工程師與技術員等約8,000名新進同仁。

台積電碩士畢業新進工程師的平均整體薪酬達新台幣220萬元，今年將持續擴大徵才，招募電機（子）、電信、光電、物理、材料、化學

（工）、機械、資工（管）、工工（管）、環工、商管、企管、財金、經濟、會計、數學、統計、人資、心理、教育、勞工、法律等理工和管理相關科系的應屆畢業生，或具備相關工作經驗的人才，工作地點包含桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄等地。

台積電表示，為迎接半導體市場不斷增長需求，持續投入大量資源建置及升級先進製程產能，以確保公司在技術上的前瞻性以及卓越製造的競爭優勢，也將著重於建置及升級先進封裝、成熟及特殊製程產能，以提供客戶更多元的技術選擇，滿足多樣化產品需求。

台積電8日前進台大校園參加校園徵才企業博覽會，廣徵對半導體具高度熱忱的人才。除了台大，台積電將於3月起巡迴各大專院校參與校園就業博覽會及徵才說明會活動，包括臺師大、臺科大、北科大、政大、中央、中原、元智、陽明交大、清大、中興、逢甲、雲科、虎科、中正、成大、高科、中山與屏科大，共舉辦19場實體活動，並安排5場線上徵才說明會。

此外，台積電同步展開2025年DNA暑期實習計畫，邀請大三以上同學（碩博士優先）加入，實習表現優異者將有機會獲得正職預聘。

台積電 屏科大 徵才活動

延伸閱讀

台積電半導體產業聯合徵才 陳其邁：打破疑美論

因應台積電產能需求 嘉科園區2期擴建加速推進

台積電擴大赴美投資 經長：關鍵技術一定留台灣

台積目標價 滙豐降至1,400元…認加碼投資美國是「必要之惡」

相關新聞

因應台積電產能需求 嘉科園區2期擴建加速推進

台積電因應AI晶片強勁需求，積極擴充先進封裝CoWoS產能，嘉科園區2座封裝廠趕工興建，日前台積電董事長魏哲家赴總統府說...

台積電再擴大徵才 今年在台招募8,000人

台積電（2330）2025年校園徵才活動本周正式啟動，8日宣布，為持續支援業務成長與技術開發需求，2025年預計將在台灣...

台積電半導體產業聯合徵才 陳其邁：打破疑美論

台積電赴美投資千億元設廠，引發高雄廠計畫生變的質疑，高雄市政府今天在楠梓舉辦半導體產業聯合徵才活動，市長陳其邁表示...

台灣大要辦AI賦能永續峰會

台灣大哥大、全球永續賦能倡議組織（GeSI）及電電公會（TEEMA）昨（7）日於MWC大會期間聯合宣布，將於5月28、2...

AI伺服器代工廠 2月營收旺…出貨動能升溫

受惠AI伺服器需求發燙，代工廠紛紛寫下最強2月營收紀錄。廣達昨（7）日公告2月合併營收1,505億元，月增5.6%，年增...

緯穎今年資本支出達180億

伺服器代工大廠緯穎昨（7）日召開法說會，財務長陳昌偉表示，今年資本支出預估將達180億元，其中美國德州新廠建設及南科擴建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。