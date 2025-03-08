台積電再擴大徵才 今年在台招募8,000人

台積電（2330）2025年校園徵才活動本周正式啟動，8日宣布，為持續支援業務成長與技術開發需求，2025年預計將在台灣招募包含工程師與技術員等約8,000名新進同仁。

台積電碩士畢業新進工程師的平均整體薪酬達新台幣220萬元，今年將持續擴大徵才，招募電機（子）、電信、光電、物理、材料、化學

（工）、機械、資工（管）、工工（管）、環工、商管、企管、財金、經濟、會計、數學、統計、人資、心理、教育、勞工、法律等理工和管理相關科系的應屆畢業生，或具備相關工作經驗的人才，工作地點包含桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄等地。

台積電表示，為迎接半導體市場不斷增長需求，持續投入大量資源建置及升級先進製程產能，以確保公司在技術上的前瞻性以及卓越製造的競爭優勢，也將著重於建置及升級先進封裝、成熟及特殊製程產能，以提供客戶更多元的技術選擇，滿足多樣化產品需求。

台積電8日前進台大校園參加校園徵才企業博覽會，廣徵對半導體具高度熱忱的人才。除了台大，台積電將於3月起巡迴各大專院校參與校園就業博覽會及徵才說明會活動，包括臺師大、臺科大、北科大、政大、中央、中原、元智、陽明交大、清大、中興、逢甲、雲科、虎科、中正、成大、高科、中山與屏科大，共舉辦19場實體活動，並安排5場線上徵才說明會。

此外，台積電同步展開2025年DNA暑期實習計畫，邀請大三以上同學（碩博士優先）加入，實習表現優異者將有機會獲得正職預聘。