台積電半導體產業聯合徵才 陳其邁：打破疑美論

台積電赴美投資千億元設廠，引發高雄廠計畫生變的質疑，高雄市政府今天在楠梓舉辦半導體產業聯合徵才活動，市長陳其邁表示，台積電到美國投資衍生疑美論，這場徵才活動打破謠言最好的行動。台積電董事長魏哲嘉宣布在台加開11條產線高雄是否會爭取，陳說，應該由台積電說明，但高雄５個廠進度計畫不變。

陳其邁致詞說，每個人碰到他就問在高雄投資計畫會不會有任何改變，今天的徵才活動，就是一個最好打破謠言最好的具體行動，今天釋出1200職缺，他在這裡可以很明確告訴大家，「台積電在高雄投資計畫都沒有改變」。

今天徵才廠商包含台積電及產業鏈下游的艾司摩爾、美商科嘉開出等供應商開出職缺，起薪平均3萬至6萬元，職缺8成以上都是工程師相關工作，其餘則有技術員、行政文書、清潔人員等。

陳其邁提到，台積電建廠進度按照原來計畫，並沒有任何改變，包括P1廠在今年的營運，P2廠應該在明年初，P3廠正在興建當中，那P4、P5廠也即將動工。我想如果是以一個廠大概需要1200位到1300位的人數來估算，光是台積電本身的員工，以半導體的製程為例，大概就需要那超過6000到7000位的員工。

陳其邁表示，今天18家包含半導體國際大廠舉行聯合徵才活動，開出1200個職缺，希望今天媒合到優秀人才，包括這18家廠商都已經陸陸續續進駐，對相關半導體人才可說提供高雄地區非常多優質工作機會，也歡迎年輕朋友能夠利用這個機會，找到適合自己專才及興趣各項的工作。

他認為，這場徵才對於提升高雄各項工作機會有非常大的幫助，其他也包括供應商以及設備商，像今天來台灣應用材料或艾司摩爾等也需要人才，高雄本身有非常多的大學、科技大學，本科或者是相關的這些科系的同學，對於在近就業，或是北漂青年返鄉都有很大的機會。

他說，第一廠跟第二廠的員工有非常大的比例，家就是原來就住在高雄，這些員工回到高雄都非常開心，可以在自己家鄉就業，就近照顧父母，希望說持續擴大高雄各項的包括半導體等生態系，能夠與台南、嘉義以及屏東，成為一個全球最具韌性及價值的半導體產業聚落。