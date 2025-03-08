因應台積電產能需求 嘉科園區2期擴建加速推進

台積電因應AI晶片強勁需求，積極擴充先進封裝CoWoS產能，嘉科園區2座封裝廠趕工興建，日前台積電董事長魏哲家赴總統府說明產能不夠，請託總統協助；讓嘉科園區2期擴建受注目，擴建案上月底國發會通過，2期用地規畫考量台積電擴廠增加產能需求，縣府對台積電2期用地擴廠樂觀其成。

主導嘉科園區開發的南科管理局說，嘉科園區2期開發案，通過國科會、國發會審核同意，近期送行政院核定後，展開環評作業，環評通過進行2期擴建園區公共設施工程，規畫完成提供符合條件產業進駐，擴建有因應台積電先進封裝廠需求，規畫足夠水電供應。

台積電因應ＡＩ晶片需求旺盛，在嘉科園區興建2座CoWoS先進封裝廠，日夜趕工，為因應高科技廠商產業布局需求，南科區管理局去年啟動嘉科園區擴建評估，官網公布擴建案資訊1個月，徵求民眾意見；縣府及在地太保市公所都表達歡迎。

南科管理局說，為落實「人工智慧島」願景，台灣需維持半導體產業AI晶片研發製造關鍵戰略地位，國科會將在半導體等高科技產業基礎，促成AI產業化、產業AI化，讓科園區達到產業及區域均衡發展，達成「創新經濟、均衡台灣、包容成長」政策目標。

2022年行政院核定設嘉科園區，公共工程施工中，提供廠商同步建廠，除規畫引進「精準健康」、「智慧載具」、「智慧農業」及「新興科技」等重點產業，目前台積電2座CoWoS先進封裝廠房趕工興建。

擴建產業定位以高速寬頻網路 (B5G、6G)、人工智慧、資安科技、異質封裝、淨零及量子等新興科技為主要產業核心。擴建園區鄰近高鐵站，結合園區、在地產業基礎及周邊高鐵特定區、縣治特區，達到「園市合一」，完善整體生活機能，吸引高科技產業和人才進駐。縣府說，嘉科園區大多台糖太保農場公有地，共逾300公頃，目前使用不到一半，足敷擴建需求，會配合南科管理局擴建。