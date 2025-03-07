問題出在哪？台積電擴大美投資 郭智輝「未被先告知」
關於台積電（2330）擴大對美投資1,000億美元，經濟部是否有先掌握？經濟部長郭智輝7日晚間接受廣播節目「寶島全世界」專訪時表示，他未被事先告知。
此外，郭智輝今接受媒體專訪時，用了「蒙古症」舉例，來比喻現在的英特爾。對此，經濟部晚間緊急滅火，強調有關郭部長接受專訪提及台積電與英特爾合資一事，部長並無歧視之意，但是的確用了不適當的比喻來形容企業經營的模式，對於造成病患及企業困擾，郭部長感到十分抱歉。
郭智輝在節目中說，台積電要去談時，大家都不知道，對政府來說，台積電都沒有說這事，也沒有說他要投資1,000億美元，川普也沒有說他要什麼，也不知道最後會不會成功。
郭智輝還指出，雖然台積電要投資美國仍需要通過投審會這一關，但他認為台積電應該是很有把握可獲得通過。不過，郭智輝強調，這也要等到投資確定，目前投審會尚未收到申請。
郭智輝在節目中也表示，台美先進製程生產不可能同步，一定要根據台灣經驗去修正才能蓋成，以2奈米為例，台灣廠已在試產階段，美國現在蓋廠到進入生產須三年半，等於慢了台灣42個月。
至於若廢除美國晶片法案，郭智輝認為，英特爾受衝擊較大。
郭智輝強調，台積電赴美投資，最重要的是滿足需要人工智慧(AI)晶片的客戶，約八成客戶都在美國，而之所以能有這麼大訂單，也是因美國要拉開與大陸競爭的距離，川普也希望領先更多，可見美國布局AI力道。
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