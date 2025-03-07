問題出在哪？台積電擴大美投資 郭智輝「未被先告知」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

關於台積電（2330）擴大對美投資1,000億美元，經濟部是否有先掌握？經濟部長郭智輝7日晚間接受廣播節目「寶島全世界」專訪時表示，他未被事先告知。

此外，郭智輝今接受媒體專訪時，用了「蒙古症」舉例，來比喻現在的英特爾。對此，經濟部晚間緊急滅火，強調有關郭部長接受專訪提及台積電與英特爾合資一事，部長並無歧視之意，但是的確用了不適當的比喻來形容企業經營的模式，對於造成病患及企業困擾，郭部長感到十分抱歉。

郭智輝在節目中說，台積電要去談時，大家都不知道，對政府來說，台積電都沒有說這事，也沒有說他要投資1,000億美元，川普也沒有說他要什麼，也不知道最後會不會成功。

郭智輝還指出，雖然台積電要投資美國仍需要通過投審會這一關，但他認為台積電應該是很有把握可獲得通過。不過，郭智輝強調，這也要等到投資確定，目前投審會尚未收到申請。

郭智輝在節目中也表示，台美先進製程生產不可能同步，一定要根據台灣經驗去修正才能蓋成，以2奈米為例，台灣廠已在試產階段，美國現在蓋廠到進入生產須三年半，等於慢了台灣42個月。

至於若廢除美國晶片法案，郭智輝認為，英特爾受衝擊較大。

郭智輝強調，台積電赴美投資，最重要的是滿足需要人工智慧(AI)晶片的客戶，約八成客戶都在美國，而之所以能有這麼大訂單，也是因美國要拉開與大陸競爭的距離，川普也希望領先更多，可見美國布局AI力道。

台積電 美國

延伸閱讀

美關切貿易逆差 經長：擴大採購油氣發電機農產品

郭智輝：台積電投資美國千億元 經濟部事前沒有接獲正式申請

憂台積電變美積電 國民黨團提案要卓榮泰赴立院專案報告

憂台積電移美核心優勢流失 郭智輝的老師喊：張忠謀要不要回鍋？

相關新聞

群聯潘健成：NAND Flash漲價已是進行式 Q3仍看漲

快閃記憶體解決方案大廠群聯今日公布去年第4季及全年財報，受惠處分大陸子公司挹注獲利，去年第4季每股純益達11.63元、全...

美超微梁見後3月13日為HumanX開講！親揭 AI、液冷最新發展

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 (Supermicro)於7日宣布，集團創辦人暨現任總裁的梁見後受邀於太平洋夏令時間13...

美元大跳水 新台幣貶翻升收32.834元

美國總統川普的關稅政策一再轉彎，加上投資人對美國經濟憂慮加深，美元指數大跳水，為亞幣提供助力，但台股表現不佳，新台幣今天...

記憶體景氣回溫 SanDisk發出4月1日漲價通知

在主要記憶體廠減產效應顯現，記憶體產業回溫，記憶體大廠SanDisk傳出發出公開信，宣布將自4月1日起調漲報價，漲幅一成...

Disney+ 突然快閃打52折 老用戶怒了表示被忽視

串流影音服務Disney+2023年11月起才宣布在台灣地區推出全新方案與價格，相當於漲價18%，但推動一年後，今天突然...

鴻海攜手臺師大 結合漫畫與遊戲推動AI教育

鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會攜手臺師大科技應用與人力資源發展學系、以及教育部科技領域教學研究中心，共同合作於113...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。