AI伺服器代工廠 2月營收旺…出貨動能升溫

受惠AI伺服器需求發燙，代工廠紛紛寫下最強2月營收紀錄。廣達（2382）昨（7）日公告2月合併營收1,505億元，月增5.6%，年增78.6%，受惠筆電、伺服器出貨動能同步強勁，單月營收改寫歷史次高，是歷年來最旺的2月。

緯創及集團旗下伺服器代工大廠緯穎公告營收，緯創2月營收達1,027.14億元，再度衝上千億元大關，創歷史次高，緯穎465.17億元，再締新猷，也雙雙改寫歷年來最佳2月紀錄。

伺服器代工廠近六個月營收

廣達前二月累計營收已達2,931.25億元，較去年同期大增86.43%。廣達2月筆電出貨量310萬台，較上月的280萬台增加10.7%，年增幅也有6.9%。

廣達指出，受季節性因素影響，第1季筆電出貨預估將較去年第4季下滑約一成，優於往年同期表現，全年筆電出貨量維持先前預估，將較2023年成長低個位數百分比。

伺服器方面，廣達表示，去年第4季通用伺服器需求動能延續至今年元月，2月以來通用伺服器拉貨動能趨緩，但AI伺服器供應鏈瓶頸獲緩解，本季底出貨動能將緩步拉升，第1季輝達GB200出貨將高於去年第4季，第2季可望明顯升溫。

緯創2月營收1,027.14億元，月增2.78%，年增26.66%；前二月累計營收1,935億元，年增30.39%。緯穎2月營收465.17億元，月增24%，年增91.22%；前二月營收840.23億元，年增94.89%。

緯創AI伺服器動能續強，緯創表示，雖然去年第4季基期較高，但今年上半年AI伺服器出貨量將逐季成長三位數百分比，下半年出貨量優於上半年，維持先前預期，全年AI及伺服器相關產品出貨將年增三位數百分比。

廣達去年已在美國市場投資12.3億美元（約新台幣404億元），在美國東岸與西岸都有AI伺服器產能，囊括L6（主機板組裝）至L10（伺服器組裝與測試），面對美國總統川普加徵關稅議題，廣達搶占機會，廣達執行副總經理楊麒令日前也說，在美國投資的方向會持續下去。廣達今年資本支出為150億至160億元，主要用於擴充各國廠區產能，包括美國加州、田納西州兩廠區。