台灣大要辦AI賦能永續峰會
台灣大哥大（3045）、全球永續賦能倡議組織（GeSI）及電電公會（TEEMA）昨（7）日於MWC大會期間聯合宣布，將於5月28、29日在台北合辦「2025全球AI賦能永續高峰會」（AI with Purpose Global Summit Taipei 2025）。
這是GeSI首次在亞洲舉辦AI高峰會，邀請全球ICT產業領袖，GeSI所屬之ICT產業企業會員及永續發展組織，共同探討AI科技在永續發展中的應用與挑戰。
為在高峰會上與全球產官學專家共同推動「AI with Purpose」倡議，GeSI自2024年底起展開會員訪談，深入了解ICT企業在AI應用上的機會與挑戰。在MWC大會期間的「SMART工作坊」正式發表「AI驅動永續未來」的理念，並提出三大核心框架，作為2025年高峰會的議程主軸。
台灣大哥大永續品牌公關副總暨GeSI理事劉麗惠、GeSI理事長暨美國電信Verizon永續長Jim Goven，GeSI CEO Luis Neves、電電公會秘書長陳逸萍共同出席「SMART工作坊」，深度交流5月議程的三大核心框架，「AI促進永續發展解方」將探討AI如何在智慧能源、建築、交通與醫療領域發揮影響力，解決環境與社會挑戰；「數位基礎設施賦予AI規模化應用」研究AI永續應用所需的數據架構、運算資源、通訊技術，評估不同產業的適用性；「擴大賦能規模」則討論政策、產業合作與市場機制，如何克服AI進入市場的障礙，確保AI技術能夠擴展並帶來實質影響。
台灣大永續品牌公關副總、同時也是GeSI理事劉麗惠表示，「2025全球AI賦能永續高峰會」首度舉辦即選定台北，象徵台灣AI實力與永續發展領域的關鍵地位，隨著全球ICT產業加速邁向永續未來，本次高峰會將聚焦AI如何驅動產業永續轉型與數位基礎建設發展，不僅有助於提升台灣站上國際永續舞台，也推動全球ICT企業在發展AI時，兼顧技術創新、道德責任與永續發展三大目標。
GeSI CEO Luis Neves表示，AI正在快速改變世界，為永續、經濟與人類福祉帶來全新解決方案。借重台灣大及TEEMA於台灣AI產業的軟硬體技術發展領導地位及產業生態影響力。
電電公會（TEEMA）理事長李詩欽表示，台灣在AI、數位基礎設施及永續科技方面擁有堅實的產業基礎，電電公會代表台灣ICT產業，藉由積極爭取創造全球對話機會，希望促進台灣業者無縫接軌國際市場，將台灣的技術與解決方案推向全球，並共同探索AI在永續發展中的新機遇。
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