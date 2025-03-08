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北部溼冷明起大回暖 吳德榮：下周末鋒面挾雷雨恐寒流襲台

經長說要協助台積電擴產 水電部分會再努力

經濟日報／ 記者葉卉軒余弦妙／台北報導
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）董事長魏哲家表示，還要蓋11個生產線，拜託賴總統幫忙找土地、水、電。經濟部長郭智輝昨（7）日表示，土地夠，水電的部分會再努力，但應該是能夠滿足需求。

郭智輝昨日陪同行政院長卓榮泰出席立法院「施政方針及施政報告繼續質詢」並接受媒體訪問。郭智輝表示，目前投審會還沒有收到台積電擴大美國投資申請案件。但台積電最新、最關鍵的技術一定是在台灣，在美國要做製程研發，提升製程良率，是技術研發而非技術移轉，台積電絕對不會變成美積電。

行政院長卓榮泰昨日也再度強調，台積電在國內許多縣市已經有既定的計畫，有正在執行的，也有在規劃中的，甚至未來還有新設廠區的計畫。要確保台灣適於投資、適於生產、適於製造，有穩定的勞資關係、充裕供應的能源政策，確保在關鍵產業鏈上面的關鍵地位。

針對台積電今年在台灣要蓋11個生產線，新北市長侯友宜昨日表示，已接觸台積電，提供一些比較適合台積電投資的地方。

侯友宜昨日視察三峽老街周邊人本交通改善成果時表示，新北市有優越AI（人工智慧）產業環境，一半以上的關鍵廠商都在新北市，台積電若進來，結合關鍵廠商，就可以形成AI聚落。

台積電

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