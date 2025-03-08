緯穎今年資本支出達180億
伺服器代工大廠緯穎（6669）昨（7）日召開法說會，財務長陳昌偉表示，今年資本支出預估將達180億元，其中美國德州新廠建設及南科擴建支出將是重點，他認為，美墨關稅政策變動的不確定因素將成常態，無論如何，美國新廠投資案都會持續下去。
緯穎目前海外的伺服器生產基地以墨西哥為主，緯穎董事會於2月底拍板，將首度前往美國設立生產據點。
陳昌偉說，緯穎現有墨西哥廠就在美墨邊界附近，在美墨邊界也有成品倉，最快獲得美國產能的方式，就是改裝倉庫與維修中心，三個月就可望有產能加入，但產能不夠大，目前新廠籌備正如火如荼進行中。
對於墨西哥關稅議題，陳昌偉表示，是否課徵關稅的情況，上午又出現變化、要再延一個月，目前看來美國對墨西哥課徵關稅的動態變化，已經是常態，不會因此影響緯穎美國子公司增資案，若美國政府拍板不對墨西哥課關稅，緯穎將有更充裕的時間做部署，中期目標不會以美國新廠取代墨西哥廠。
陳昌偉認為，長期來看，在美國建廠有利緯穎擴張營運據點，達到多元生產基地與強化營運韌性的目的，「就像買保險一樣，避開政策改變可能造成的營運風險」，也讓客戶有更多出貨據點可彈性調配因應，提升緯穎整體競爭力。
從目前客戶端反應來看，陳昌偉透露，有的客戶會要求持續由墨西哥出貨、負擔關稅，有的客戶則希望從捷克與馬來西亞廠出貨，依據不同客戶情境，動態調整因應。
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