快訊

北部溼冷明起大回暖 吳德榮：下周末鋒面挾雷雨恐寒流襲台

聽新聞
0:00 / 0:00

彭博：聯發科營收 三年看增四成

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
聯發科在世界行動通訊大會（MWC）展現轉向手機以外領域的企圖心。聯合報系資料照
聯發科在世界行動通訊大會（MWC）展現轉向手機以外領域的企圖心。聯合報系資料照

聯發科（2454）在世界行動通訊大會（MWC）展現轉向手機以外領域的企圖心。彭博分析師看好，聯發科正進入新的成長階段，未來三年除了發展人工智慧（AI）個人電腦（PC）處理器之外，在行動衛星通訊技術和以及客製化AI特殊應用積體電路（ASIC）的帶動下，未來三年營收有望成長40%。

聯發科最新推出的M90 5G-Advanced數據機晶片整合衛星連線、即非地面網路（NTN） 技術，順應市場對衛星通訊需求日增的趨勢，擴大可觸及市場。彭博分析師指出，聯發科在MWC發表的成果，證明此技術已具備跨手機、汽車業及機器人領域初步應用的潛力，為聯發科長期成長前景提供支撐。

聯發科也展示超高速序列化／解序列化（SerDes）技術，顯見也正積極進軍高利潤的企業和工業半導體市場。聯發科的224G SerDes已完成認證，這項關鍵IP可望吸引大型雲端服務供應商，並提供可和博通（Broadcom）、邁威爾（Marvell）等市場領導者相匹敵的互聯表現。

彭博分析師指出，把SerDes技術整合至客製化ASIC，對於低延遲、高頻寬通訊應用十分重要，適用於AI訓練叢集及車用處理器等領域。

彭博分析師看好，聯發科未來三年的成長重心將大幅轉向智慧邊緣AI晶片，成長速度將超過傳統手機晶片。

AI 彭博 聯發科

延伸閱讀

輝達財報漂亮 股價為何慘跌？專家細說：三個AI生意正崛起

那指大跌陷於修正 阿里發表新AI模型後晶片股聞風重挫

OPPO前進MWC秀AI戰略 宏達電攜聯發科擘劃6G

聯發科來電 兩檔火熱

相關新聞

AI伺服器代工廠 2月營收旺…出貨動能升溫

受惠AI伺服器需求發燙，代工廠紛紛寫下最強2月營收紀錄。廣達昨（7）日公告2月合併營收1,505億元，月增5.6%，年增...

台灣大要辦AI賦能永續峰會

台灣大哥大、全球永續賦能倡議組織（GeSI）及電電公會（TEEMA）昨（7）日於MWC大會期間聯合宣布，將於5月28、2...

緯穎今年資本支出達180億

伺服器代工大廠緯穎昨（7）日召開法說會，財務長陳昌偉表示，今年資本支出預估將達180億元，其中美國德州新廠建設及南科擴建...

經長說要協助台積電擴產 水電部分會再努力

台積電董事長魏哲家表示，還要蓋11個生產線，拜託賴總統幫忙找土地、水、電。經濟部長郭智輝昨（7）日表示，土地夠，水電的部...

彭博：聯發科營收 三年看增四成

聯發科在世界行動通訊大會（MWC）展現轉向手機以外領域的企圖心。彭博分析師看好，聯發科正進入新的成長階段，未來三年除了發...

美超微梁見後3月13日為HumanX開講！親揭 AI、液冷最新發展

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 (Supermicro)於7日宣布，集團創辦人暨現任總裁的梁見後受邀於太平洋夏令時間13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。