彭博：聯發科營收 三年看增四成

聯發科（2454）在世界行動通訊大會（MWC）展現轉向手機以外領域的企圖心。彭博分析師看好，聯發科正進入新的成長階段，未來三年除了發展人工智慧（AI）個人電腦（PC）處理器之外，在行動衛星通訊技術和以及客製化AI特殊應用積體電路（ASIC）的帶動下，未來三年營收有望成長40%。

聯發科最新推出的M90 5G-Advanced數據機晶片整合衛星連線、即非地面網路（NTN） 技術，順應市場對衛星通訊需求日增的趨勢，擴大可觸及市場。彭博分析師指出，聯發科在MWC發表的成果，證明此技術已具備跨手機、汽車業及機器人領域初步應用的潛力，為聯發科長期成長前景提供支撐。

聯發科也展示超高速序列化／解序列化（SerDes）技術，顯見也正積極進軍高利潤的企業和工業半導體市場。聯發科的224G SerDes已完成認證，這項關鍵IP可望吸引大型雲端服務供應商，並提供可和博通（Broadcom）、邁威爾（Marvell）等市場領導者相匹敵的互聯表現。

彭博分析師指出，把SerDes技術整合至客製化ASIC，對於低延遲、高頻寬通訊應用十分重要，適用於AI訓練叢集及車用處理器等領域。

彭博分析師看好，聯發科未來三年的成長重心將大幅轉向智慧邊緣AI晶片，成長速度將超過傳統手機晶片。