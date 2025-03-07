美超微梁見後3月13日為HumanX開講！親揭 AI、液冷最新發展
伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 (Supermicro)於7日宣布，集團創辦人暨現任總裁的梁見後受邀於太平洋夏令時間13日上午9點，參加美國拉斯維加斯舉行的「人工智慧頂尖論壇HumanX」，並以「AI時代如何重新設計資料中心」為題，親自登台開講，而活動也請來Fox電視台新聞女主播麗茲•克拉曼擔任主持，雙方將在現場深入探討AI發展的未來，以及如何透過液冷技術來改變資料中心繁雜的設計、以及高不可攀的成本。
人工智慧頂尖論壇HumanX是由技術和會議管理領域專家Stefan Weitz和Jonathan Weiner創立，致力於人工智慧民主化，使其對全球各種規模的組織來說都是可訪問和可操作的。而首屆聚會將於3月13日在美國拉斯維加斯楓丹白露度假村舉行，活動彙集包括C-suite主管人、行業決策者、政策制定者、創始人和人工智慧從業人員，深入研究人工智慧帶來的最新進展和挑戰。
活動創始人Stefan Weitz 是微軟的資深人士，擁有18年的經驗，他也擔任包括Bing.com在內數十億使用者技術平台的主管，並開創線上平臺和網路安全方面的戰略舉措，展示對技術趨勢的深刻理解和將概念轉化為動力的企業天賦；Weiner則是Money20/20、HLTH、ViVE和Shoptalk的創始人，在技術和會議管理方面擁有豐富的經驗，同時在谷歌錢包和支付方面擔任主管職務。
美超微透露，人工智慧已逐漸將資料中心的樣貌逐步改變，而團隊除了推動從GPU和液體冷卻到儲存和電力系統的基礎設施的徹底重新設計。也集結美超微全體同仁的努力，將技術水平提升至極致，在重塑傳統模式並解鎖前所未有創新的應用時，也為客戶提供經過驗證的機架規模解決方案，併為任何規模的專案加快部署時間。團隊透露，梁見後將現場分享團隊是如何推動這場技術革命。
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