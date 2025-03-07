美超微梁見後3月13日為HumanX開講！親揭 AI、液冷最新發展

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 (Supermicro)於7日宣布，集團創辦人暨現任總裁的梁見後受邀於太平洋夏令時間13日上午9點，參加美國拉斯維加斯舉行的「人工智慧頂尖論壇HumanX」，並以「AI時代如何重新設計資料中心」為題，親自登台開講，而活動也請來Fox電視台新聞女主播麗茲•克拉曼擔任主持，雙方將在現場深入探討AI發展的未來，以及如何透過液冷技術來改變資料中心繁雜的設計、以及高不可攀的成本。

人工智慧頂尖論壇HumanX是由技術和會議管理領域專家Stefan Weitz和Jonathan Weiner創立，致力於人工智慧民主化，使其對全球各種規模的組織來說都是可訪問和可操作的。而首屆聚會將於3月13日在美國拉斯維加斯楓丹白露度假村舉行，活動彙集包括C-suite主管人、行業決策者、政策制定者、創始人和人工智慧從業人員，深入研究人工智慧帶來的最新進展和挑戰。

活動創始人Stefan Weitz 是微軟的資深人士，擁有18年的經驗，他也擔任包括Bing.com在內數十億使用者技術平台的主管，並開創線上平臺和網路安全方面的戰略舉措，展示對技術趨勢的深刻理解和將概念轉化為動力的企業天賦；Weiner則是Money20/20、HLTH、ViVE和Shoptalk的創始人，在技術和會議管理方面擁有豐富的經驗，同時在谷歌錢包和支付方面擔任主管職務。