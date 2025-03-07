郭智輝：台積電投資美國千億元 事前沒有先跟政府說

台積電董事長魏哲家6日到總統府與賴清德總統合開記者會，澄清外界投資美國、掏空台灣的疑慮，不過，台積電要投資美國1000億美元這件事，經濟部事前並沒有掌握，經濟部長郭智輝7日表示，「沒有來跟政府說這件事」。

郭智輝6日接受廣播電台專訪，被問到台積電去美國投資1000億美元這件事，是否有先跟說。郭智輝說，（台積電）沒有來跟政府說這件事，「台積電要去談時，大家都不知道，對政府他也沒有說他要投資1000億美元，都沒有說這事」，雖然台積電要投資美國仍需要通過投審會這一關，但他認為台積電應該是很有把握可獲得通過。

廣播節目內容播出後，經濟部官員補充，郭部長是要表達，台積電事前有充分與政府互動溝通，總統與魏董事長的記者會就已充分表達。而就投資審查的部分，由於尚未正式做成投資決定，因此投審會尚未收到正式申請案。

郭智輝說，在台積電宣布加碼投資美國之前，台灣原本都在討論台積電是否被迫與英特爾合資，但他認為不可能，並以蒙古症舉例，「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，但他家有蒙古症的傳統，你要娶他嗎？這要有很大的決心，不是說蒙古症不好，但這是長期的，後代如果有也會痛苦，有這個風險」。

美國總統川普還可能取消晶片法的補助，台積電是否會造成影響？郭智輝說，這是美國國家政策，拜登的晶片法確實很吸引人，因為建廠時期是沒有收入的，只有資本支出，比較需要補助，但建廠完成、產品生產出來賺錢了，就不需要這些補助了，對於有能力的公司，不在乎是否有補助，而是要求能獲得公平對待。

郭智輝說，台積電是有錢的公司，相對之下，他的同業資金就不是那充裕，確實是需要補助，現在川普要全部取消補助，對台積電沒影響，因為補助才66億美元，對於可拿出1000億美元投資的台積電而言不算什麼，台積電期待的是美國不要只嚴待台積電，取消補助對台積電沒差，倒是可能不利於英特爾。