美暫緩對墨西哥課25%關稅 緯穎：德州廠投資持續進行
伺服器大廠緯穎財務長陳昌偉今天表示，美國關稅政策多變，客戶因應方案不盡相同，有的願意付關稅、有的停止從墨西哥出貨，換言之，即使美國暫緩對墨西哥開徵25%關稅，緯穎美國德州廠投資計畫仍會持續進行，美國延後課稅，是讓緯穎有更充裕時間做更好部署。
美國白宮7日宣布，4月2日前將暫停對所有符合美墨加協定（USMCA）的加拿大、墨西哥商品課徵25%關稅。
緯穎今天舉行線上法說會，陳昌偉說明，2025年資本支出約新台幣180億元，主要用於德州新廠、台南廠擴廠，董事會通過對美國子公司WYMUS增資3億美元，用於美國德州新購置廠房及其建設所需，並通過南部科學園區興建廠辦大樓資本支出預算額度，提高至新台幣80億元。另外，也包括馬來西亞、墨西哥廠等需求。
他不諱言，美國政策多變，客戶因應方案都不同，有些客戶願意付關稅，從墨西哥廠出貨到美國，但也有客戶停止自墨西哥廠銷美，改從歐洲捷克、亞洲馬來西亞出貨，各種情境都有。
他指出，2025年前景看好，從各大雲端資訊服務商的展望即可感受到，反映在今年2月營收465.16億元，創歷史新高。
緯穎今天公布2月營收新台幣465.16億元，年增91.22%；1至2月營收840.23億元，年增94.89%。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE一人群組超多「收回訊息」！內行人1招秒清空 網：真的有人不知道
📢 LINE免費貼圖3款來了！超Q櫻桃小丸子 玩遊戲就能拿
📢 M3版iPad Air來了！19900元起加量不加價、還有新版巧控鍵盤 蘋果悄更新iPad 11
📢 Skype五月說掰掰！轉移Microsoft Teams教學 「上班專用」可聊天建社群
📢 iPhone 16e、16有差異嗎？差價8千該買哪一款？1表看價格、規格、功能比較
📢 等3年！Sony超夯藍牙耳機WH-1000XM6真的要來了 3色爭豔規格也升級
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言