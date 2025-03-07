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美暫緩對墨西哥課25%關稅 緯穎：德州廠投資持續進行

中央社／ 台北7日電

伺服器大廠緯穎財務長陳昌偉今天表示，美國關稅政策多變，客戶因應方案不盡相同，有的願意付關稅、有的停止從墨西哥出貨，換言之，即使美國暫緩對墨西哥開徵25%關稅，緯穎美國德州廠投資計畫仍會持續進行，美國延後課稅，是讓緯穎有更充裕時間做更好部署。

美國白宮7日宣布，4月2日前將暫停對所有符合美墨加協定（USMCA）的加拿大、墨西哥商品課徵25%關稅。

緯穎今天舉行線上法說會，陳昌偉說明，2025年資本支出約新台幣180億元，主要用於德州新廠、台南廠擴廠，董事會通過對美國子公司WYMUS增資3億美元，用於美國德州新購置廠房及其建設所需，並通過南部科學園區興建廠辦大樓資本支出預算額度，提高至新台幣80億元。另外，也包括馬來西亞、墨西哥廠等需求。

他不諱言，美國政策多變，客戶因應方案都不同，有些客戶願意付關稅，從墨西哥廠出貨到美國，但也有客戶停止自墨西哥廠銷美，改從歐洲捷克、亞洲馬來西亞出貨，各種情境都有。

他指出，2025年前景看好，從各大雲端資訊服務商的展望即可感受到，反映在今年2月營收465.16億元，創歷史新高。

緯穎今天公布2月營收新台幣465.16億元，年增91.22%；1至2月營收840.23億元，年增94.89%。

墨西哥 新台幣 美國

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