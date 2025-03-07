群聯潘健成：NAND Flash漲價已是進行式 Q3仍看漲

快閃記憶體解決方案大廠群聯今日公布去年第4季及全年財報，受惠處分大陸子公司挹注獲利，去年第4季每股純益達11.63元、全年每股純益38.95元，全年獲利和毛利率同步穩定提升。群聯執行長潘健成表示，在備貨需求提升和主要大廠減產效應顯現，NAND Flash漲價已是進行式，估計第3季價格仍看漲。

潘健成強調，群聯的庫存已由過去320億元高峰，降至240億元，因應產業景氣回升，群聯未來四個月將會再增加庫存水準，以因應NAND Flash需求和價格上漲的趨勢，取得有利地位。

群聯也公布2月份合併營收為45.27億元，月增25%；累計前二月份營收達81.41億元，為歷史同期第三高。

潘健成表示，群聯去年第4季營業費用較去年同期增加，主因出售深圳宏芯宇股權，使稅前淨利提高，提列相應的員工獎酬及投入光罩費用，侵蝕合併營業利益，但調整宏芯宇股權交易及員工認股權相關影響數後，去年第4季合併營業利益為7.72億元，顯示本公司的核心業務依舊維持穩健。

隨著NAND Flash原廠持續透過減產來調控市場價格，潘健成指出，近期已有部分原廠正式調升報價，以應對通路需求的庫存回補。這樣的市場趨勢預期將延續，進一步正面影響NAND產業生態。群聯將持續關注供應鏈變化，並靈活調整策略，以確保在全球市場中的競爭力。

針對AI產業的發展，潘健成強調，AI已成為驅動企業數位轉型的重要動能。特別是在亞洲市場，隨著DeepSeek的出現，建構邊緣AI的概念逐漸受到廣泛認可。群聯也積極投入這一領域，在基於群聯獨家專利AI方案aiDAPTVI+的基礎上，推出類DeepSeek的邊緣AI解決方案，讓百工百業能夠以可負擔的成本建構內部AI應用，以提升工作效率並確保資料安全。

潘健成特別補充，NVIDIA創辦人黃仁勳於2024年2月21日與DDN CEO Alex Bouzari的訪談中強調：正確的AI導入範例 (Correct Paradigm)，需要從Pre-training (AI模型預訓練) 開始，再針對各種不同的AI應用場景進行 Post-training (fine-tuning) AI 模型微調，才能真正的解決問題 。這與群聯 aiDAPTIV+的發展方向不謀而合。

潘健成表示，透過aiDAPTIV+，企業能夠在邊緣地端環境進行AI模型的 post-training (fine-tuning)，有效降低 AI 訓練成本，同時確保企業內部資料的安全性。這樣的技術進步，讓AI 應用不再只是雲端科技大廠的專利，而是能夠真正普及到各行各業，加速企業AI 轉型。

潘健成並透露，群聯的Pascari enterprise PCIe Gen4 SSD已成功於3月6日登陸月球，預計將成為人類探索宇宙的關鍵儲存技術之一。群聯與 Lonestar攜手打造的月球首座資料中心，開啟了儲存技術應用於太空極端環境的新篇章，進一步彰顯群聯在儲存技術領域的全球領導地位。這項成就不僅驗證了群聯儲存產品的高可靠度與卓越性能，也為未來不管是地球或是外太空的極端環境的儲存應用鋪路。展望未來，群聯將持續透過多元布局擴大獲利能力，進一步強化研發投入，並積極回饋員工與股東，確保公司在儲存及AI領域持續保持領先地位。