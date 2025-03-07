MWC亮點除AI外 蔡明忠：XR改變影視 翻轉商業與教育

台灣大（3045）董事長蔡明忠近期參訪MWC，除對AI趨勢抱持高度興趣，更關注AI在XR科技中的應用，看好XR科技未來不僅將改變影視產業，預料也將翻轉商業應用與教育模式。

蔡明忠在MWC展期間參訪宏達電（2498）HTC展區時，特別關注AI在XR科技中的應用。他對AI加速算力生成3D產品的技術印象深刻，並指出HTC的XR科技正在重塑娛樂、文化與商業體驗，為企業與消費者開啟虛擬世界互動的無限可能。

蔡明忠現場指示台灣大哥大經營團隊研究XR科技在集團內的應用可能性，並親自體驗《聖家堂：永恆高第》 XR 展覽，感受沉浸式科技對文化體驗的提升，亦試用加入AI即時互動功能的VIVE Mars虛擬製作技術，並與參訪團隊站在位於臺北文創大樓的台灣大總部虛擬背景前合影。

蔡明忠讚嘆，XR科技的進步使虛擬製作能夠更細緻且互動性更強，未來不僅將改變影視產業，預料也將翻轉商業應用與教育模式。