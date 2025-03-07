蔡明忠：呼籲各國維護台灣AI產業 有助全球科技進步

台灣大（3045）董事長蔡明忠近期參訪MWC，蔡明忠分享，MWC 2025讓全球更加清晰地認識到台灣在AI產業鏈中的重要地位。台灣半導體產業為全球AI運算基礎設施提供關鍵支持，特別是在高性能運算晶片製造領域具有競爭優勢。

蔡明忠強調，維護台灣AI產業的競爭力不僅對台灣經濟發展具有重要意義，也對全球科技生態系統產生積極影響，呼籲全球各國應充分認識台灣在科技創新中的關鍵角色，共同推動開放與合作，讓AI技術的發展能夠惠及全世界。

蔡明忠連續三年率領總經理林之晨等經營團隊參加MWC，今年參訪諾基亞、聯發科技、HTC 等全球領先企業展區。

蔡明忠認為，AI助5G升級，加速6G，並驅動商業模式革新，AI與5G的融合正在推動5G-Advanced與6G的發展，並加速XR、生成式AI等創新應用落地。AI與5G技術融合不僅為電信業者帶來新的商業機會，也將在B2C和B2B領域引領革命性變革。台灣大將持續深化技術合作，驅動AI與5G產業升級，並與全球合作夥伴共同推動AI技術的進步與應用。

蔡明忠表示，AI是推動5G真正落地的重要推手，隨著AI應用的普及，5G網路高速傳輸、低延遲及廣連結等特性將得以真正發揮價值。雖然實際進程仍取決於國際標準、市場需求及產業鏈協作等多重因素，但AI與5G的融合發展，有望為台灣行動通訊產業帶來發展機會，並為5G-Advanced與6G的發展提供強力支持。

參訪諾基亞展區時，蔡明忠對其在AI網路效能最佳化的應用留下深刻印象。他指出，AI在無線網路的應用已從願景轉變為實際應用，展現出網路智慧化的發展趨勢。台灣大與諾基亞簽署「AI 行動網路與新創服務合作備忘錄」，標誌著AI與5G網路智慧化發展的里程碑，雙方將利用AI 技術優化網路營運，提升頻譜與能源效率，並推動地空整合等前瞻技術的實現。

在聯發科技展區，蔡明忠深入了解符合3GPP標準的NTN（非地面網路）技術，該技術讓智慧手機用戶透過衛星通訊實現無縫連接，提升遠距離與偏遠地區的網路覆蓋能力。聯發科技最新的天璣 9400 旗艦 5G Agentic AI晶片，則進一步推動生成式AI與Agentic AI的應用發展。

蔡明忠親自體驗後，隨即與經營團隊討論台灣大手機銷售的市場佳績，並探討如何將該技術應用於台灣大的科技電信服務，以創新模式充分發揮5G網路的完整價值。同時與聯發科技探討6G的發展藍圖，並觀摩由聯發科、英特爾與HTC G REIGNS聯合示範的6G 融合計算（Hybrid Computing）技術。

蔡明忠表示，過去從2G到4G，消費者明顯感受到變革，2G讓大家從語音進入文字，3G開啟影像時代，4G則讓行動網路普及，但到了5G，許多用戶還沒有感受到真正的變革，而AI是5G真正落地應用的重要推手，未來將為台灣消費者提供更多智慧化服務。

蔡明忠參訪HTC展區時，特別關注 AI 在 XR 科技中的應用。他對AI加速算力生成3D產品的技術印象深刻，並指出HTC的XR科技正在重塑娛樂、文化與商業體驗，為企業與消費者開啟虛擬世界互動的無限可能。

蔡明忠現場指示台灣大哥大經營團隊研究XR科技在集團內的應用可能性，並親自體驗《聖家堂：永恆高第》 XR 展覽，感受沉浸式科技對文化體驗的提升，亦試用加入AI即時互動功能的VIVE Mars虛擬製作技術，並與參訪團隊站在位於臺北文創大樓的台灣大總部虛擬背景前合影。

蔡明忠讚嘆，XR 科技的進步使虛擬製作能夠更細緻且互動性更強，未來不僅將改變影視產業，預料也將翻轉商業應用與教育模式。

台灣大表示，在董事長蔡明忠率隊下，今年MWC2025參訪收穫豐碩，未來將持續深化國內外生態圈夥伴的合作。台灣大自2021年領先業界完成5G獨立組網（Standalone, SA）技術審驗，2023年攜手諾基亞、聯發科技完成台灣首次5G RedCap測試，為物聯網應用開啟全新可能。

台灣大積極推動終端設備與網路技術整合測試，確保 5G RedCap 在智慧製造、物聯網設備、高效數據傳輸等應用場景發揮最大價值。展望未來，台灣大將持續拓展 AI、IoT 與企業應用的可能性，利用AI為5G帶來新的突破，推動台灣邁向更智慧高效的未來。