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美元大跳水 新台幣貶翻升收32.834元

中央社／ 台北7日電
美元大跳水，新台幣貶翻升收32.834元。聯合報系資料照
美元大跳水，新台幣貶翻升收32.834元。聯合報系資料照

美國總統川普的關稅政策一再轉彎，加上投資人對美國經濟憂慮加深，美元指數大跳水，為亞幣提供助力，但台股表現不佳，新台幣今天收盤僅小升2分，收在32.834元，台北及元太外匯市場總成交金額15.28億美元。

川普高舉關稅大刀，但是態度反覆，頻頻釋出新的說法，市場疲於消化，加深經濟前景的不確定性。市場情緒受影響，美股主要指數6日收黑，那斯達克指數大跌2.61%、費城半導體指數重摔4.53%；美元指數則上演大跳水，摜破104大關。

台灣股匯市方面，投資人仍在消化台積電加碼赴美投資的訊息，昨天總統賴清德與台積電董事長魏哲家共同舉辦記者會，試圖平復市場情緒，今天台積電收在平盤1005元，不過鴻海和聯發科等權值高價股多數收低，傳產與金融類股走勢疲弱，影響台股今天下跌139.36點，指數收在22576.07點。

外匯交易員表示，金融市場消息面多空交雜，外資延續提款台股並匯出的步調，使得新台幣匯率在美元暴跌的情況下，在亞幣當中表現還是偏弱。

新台幣兌美元今天一早以32.87元開盤後，受台股下挫拖累，匯價旋即貶破32.9元價位，最低觸及32.904元，午後外資匯出力道減弱，加上出口商拋匯潮湧現，央行也略作調節，終場得以小幅收升。

不過關稅利空籠罩之下，新台幣匯率暫時難甩趨貶格局，本週累計貶值1.4分，週線連2黑。

外匯交易員指出，川普發言反覆，時不時就有驚人說詞，避險情緒升溫，投資人不敢輕舉妄動，雖然美元大跌，但台股缺乏動能，近期外資明顯偏匯出，導致新台幣欲振乏力，短線應延續盤整格局，靜待消息面有所突破，帶來新的方向性。

台積電 台股 新台幣

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