台積電嘉義設廠徵才 22日參與大型就業博覽會
台積電在嘉義縣興建廠房，上月委由勞動力發展署朴子就業中心辦理徵才，22日將參加嘉義縣大型徵才活動。因應嘉科園區人才需求，自1日起太保市公所設置就業資訊服務櫃台。
朴子就業中心主任張春美今天表示，朴子就業中心服務範圍有太保市、朴子市、新港鄉等9鄉鎮市，而太保市因較其他據點鄰近朴子就業中心，所以採定期每週半天的專人駐點。
由於台積電嘉科園區建2座CoWoS先進封裝廠，上月委由朴子就業中心辦理2場技術員招募面談會，吸引許多人投履歷應徵，台積電22日將參加嘉義縣大型徵才活動。
朴子就業中心考量嘉科園區未來就業需求，因此從1日起在太保市公所設置就業資訊服務櫃台，每天專人駐點，提供一案到底五星級就業服務。
太保市長鄭淑分說，太保市人口數自105年逐年增加，現將近4萬人，是目前人口數正成長的行政區，未來嘉科園區產業鏈形成及技術能量引進，將帶來數千個工作機會，該區將成為嘉義縣發展潛力行政區之一，期待新設立就業資訊服務櫃台後，能帶來更多就業動力，協助民眾優質的就業資訊及服務，強化地方經濟繁榮。
朴子就業中心新增服務窗口位在太保市公所1樓，服務時間為週一至週五上午8時至下午5時，電話（05）3711520。另外，除了實體服務外，民眾也可多運用線上就業諮詢功能，透過台灣就業通，在家就能夠與就業服務員連線進行1對1諮詢，享受便捷的服務體驗。
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