快訊

北市信義區上億科技公司爆命案！技術長發文吐不滿 負責人砍死他

台積電嘉義設廠徵才 22日參與大型就業博覽會

中央社／ 嘉義縣7日電

台積電嘉義縣興建廠房，上月委由勞動力發展署朴子就業中心辦理徵才，22日將參加嘉義縣大型徵才活動。因應嘉科園區人才需求，自1日起太保市公所設置就業資訊服務櫃台。

朴子就業中心主任張春美今天表示，朴子就業中心服務範圍有太保市、朴子市、新港鄉等9鄉鎮市，而太保市因較其他據點鄰近朴子就業中心，所以採定期每週半天的專人駐點。

由於台積電嘉科園區建2座CoWoS先進封裝廠，上月委由朴子就業中心辦理2場技術員招募面談會，吸引許多人投履歷應徵，台積電22日將參加嘉義縣大型徵才活動。

朴子就業中心考量嘉科園區未來就業需求，因此從1日起在太保市公所設置就業資訊服務櫃台，每天專人駐點，提供一案到底五星級就業服務。

太保市長鄭淑分說，太保市人口數自105年逐年增加，現將近4萬人，是目前人口數正成長的行政區，未來嘉科園區產業鏈形成及技術能量引進，將帶來數千個工作機會，該區將成為嘉義縣發展潛力行政區之一，期待新設立就業資訊服務櫃台後，能帶來更多就業動力，協助民眾優質的就業資訊及服務，強化地方經濟繁榮。

朴子就業中心新增服務窗口位在太保市公所1樓，服務時間為週一至週五上午8時至下午5時，電話（05）3711520。另外，除了實體服務外，民眾也可多運用線上就業諮詢功能，透過台灣就業通，在家就能夠與就業服務員連線進行1對1諮詢，享受便捷的服務體驗。

台積電 嘉義 朴子

延伸閱讀

台積電要在台灣增蓋生產線 新北苗栗力爭落腳

遭控擁台積電股票散播疑美 翁曉玲：小股東不能發言嗎

台積電恐淪美積電 國民黨團提案要求政院說清因應方案

台積在美擴大投資 賴清德：沒有美國壓力

相關新聞

記憶體景氣回溫 SanDisk發出4月1日漲價通知

在主要記憶體廠減產效應顯現，記憶體產業回溫，記憶體大廠SanDisk傳出發出公開信，宣布將自4月1日起調漲報價，漲幅一成...

美元大跳水 新台幣貶翻升收32.834元

美國總統川普的關稅政策一再轉彎，加上投資人對美國經濟憂慮加深，美元指數大跳水，為亞幣提供助力，但台股表現不佳，新台幣今天...

Disney+ 突然快閃打52折 老用戶怒了表示被忽視

串流影音服務Disney+2023年11月起才宣布在台灣地區推出全新方案與價格，相當於漲價18%，但推動一年後，今天突然...

鴻海攜手臺師大 結合漫畫與遊戲推動AI教育

鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會攜手臺師大科技應用與人力資源發展學系、以及教育部科技領域教學研究中心，共同合作於113...

仁寶前進 Satellite 2025推雙向衛星通訊設備 揮軍美國市場

仁寶電腦（2324）參展全球衛星產業盛會Satellite 2025，攜手旗下無線通訊暨物聯網品牌APAL，共同展示專為...

全年營收可望創新高 東京威力科創前進校園擴大徵才

受惠於先進應用與AI市場發展，半導體製造設備巨擘東京威力科創（Tokyo Electron，簡稱TEL）2025財年第3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。