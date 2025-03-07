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台積電要在台灣增蓋生產線 新北苗栗力爭落腳

中央社／ 新北7日電

台積電董事長魏哲家昨天表示，台灣要蓋11條生產線仍不夠，請總統幫忙找地。新北市府今天表示已與台積電高層接觸，苗栗縣府也承諾給予最大協助，雙雙力爭台積電落腳。

魏哲家昨天在記者會表示，美國投資計畫不會影響台灣投資，在台灣要蓋11條產線還是不夠，已請總統賴清德幫忙多找土地。

新北市政府官員下午告訴中央社記者，新北市招商放眼全球布局，無論台商或外商，只要有投資意願的廠商，都會全力協助排除投資障礙。

另1名知情官員表示，台積電自然是重要目標廠商，去年11月就主動爭取與台積電重要高層見面，表態透過跨局處「招商一條龍」服務，提供土地區位及產業優勢，讓台積電評估水、電、供應鏈等生產線各項所需條件，盼能落腳新北。

據了解，台積電所需要的相關生產線土地面積，比起人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）所需要的3公頃還要大得多。相關的限制條件，在不缺電的環境下，台積電落腳新北遠比輝達尋覓海外總部還要複雜；中南部也有許多縣市同步向台積電爭取設廠。

官員說，除提供新店區、林口區、淡水區淡海科技城等合適的土地標的投資環境，也會持續與台積電窗口保持聯繫，以了解業者需求，並提出參考方案討論。

另外，在苗栗縣的部分，縣政府工商發展處表示，台積電已在竹南科學園區投資新台幣3000億元新建先進封測六廠，廠區基地面積達14.3公頃，建廠作業持續進行；而原本在銅鑼科學園區規劃投資900億元興建12吋晶圓先進封測廠的工12用地，目前仍保留中。

工商發展處指出，苗栗縣擁有「供水夠、不缺電、瓦斯足」3大優勢，能滿足廠商投資設廠需求，因應桃竹苗大矽谷計畫，縣府持續盤點竹南、後龍、頭份儲備用地，力邀台積電評估再次進駐苗栗，「只要台積電願意來，縣府絕對給予最大協助」。

台積電 苗栗縣

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