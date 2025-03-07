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北市信義區上億科技公司爆命案！技術長發文吐不滿 負責人砍死他

鴻海旗下工業富聯收購廣州天鷹 加快醫療器械領域布局

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）旗下工業富聯宣布，旗下富聯裕康醫療科技（深圳）有限公司以不超過港幣4.39億元（約新台幣18.70億元）的估值，分期收購廣州市天鷹精密工具有限公司，進一步加快在高端醫療器械行業的布局。簽約儀式於當日在深圳舉行，工業富聯董事長鄭弘孟、iPEBG事業群總經理許興仁、資深副總經理、富聯裕康董事長向緒宏，廣州天鷹總裁陳翰源等高管出席。

富聯裕康醫療科技（深圳）有限公司（以下簡稱富聯裕康）是工業富聯的全資子公司，於2023年在廣東深圳成立，致力於打造全球一流的醫療器械CDMO企業（醫療器械的開發和生產服務公司）。富聯裕康依託母公司工業富聯強大的製造技術、人才隊伍與資金支援，通過自建加併購的模式加速業務拓展，佈局專業醫療與消費醫療黃金賽道，助力高端醫療器械行業創新發展。

廣州市天鷹精密工具有限公司（以下簡稱廣州天鷹）是一家擁有30多年行業經驗的醫療器械製造商，在金屬材料加工領域具備核心技術與完整製程能力，其產品涵蓋5000多種醫療器械，涉及100多種醫療級材料。廣州天鷹已通過美國重要骨科品牌的成品供應商體系驗證，獲得量產產品訂單，並進入全球骨科前五大品牌供貨體系。

此次收購完成後，富聯裕康將充分整合廣州天鷹的技術與資源優勢，打造從材料研發到成品交付的全鏈條創新體系，進一步強化在高端醫療器械領域的智慧製造能力，為全球客戶提供更高品質、更敏捷回應的解決方案，為邁向全球一流的高端醫療器械製造企業奠定堅實基礎。

工業富聯 深圳 董事長

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