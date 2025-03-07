原廠減產效益發酵 群聯：已有部分原廠正式調升報價
NAND Flash控制IC廠群聯（8299）7日公告去年營運成果，2024全年稅後純益79.53億元，年成長119.45%，每股純益38.95元。去年第4季獲利23.91億元，季增246%、年增14.8%，每股純益11.64元
看待市況，執行長潘健成表示，隨著NAND Flash原廠持續透過減產來調控市場價格，近期甚至已有部分原廠正式調升報價，以應對通路需求的庫存回補，這樣的市場趨勢預期將延續，進一步正面影響NAND產業生態。群聯將持續關注供應鏈變化，並靈活調整策略，以確保在全球市場中的競爭力。
針對AI產業，潘健成進一步說，AI已成為驅動企業數位轉型的重要動能，特別是在亞洲市場，隨著DeepSeek的出現，建構邊緣AI的概念逐漸受到廣泛認可，群聯也積極投入這一領域。
潘健成強調，在基於公司的獨家專利AI 方案 aiDAPTVI+的基礎上，推出類DeepSeek的邊緣AI解決方案，讓百工百業能夠以可負擔的成本建構內部AI應用，以提升工作效率並確保資料安全。目前已有超過200家企業與25所大學導入群聯的AI技術，顯示市場對於經濟實惠且資料安全可靠的邊緣AI解決方案需求穩定成長。
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