快訊

北市信義區上億科技公司爆命案！技術長發文吐不滿 負責人砍死他

原廠減產效益發酵 群聯：已有部分原廠正式調升報價

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

NAND Flash控制IC廠群聯（8299）7日公告去年營運成果，2024全年稅後純益79.53億元，年成長119.45%，每股純益38.95元。去年第4季獲利23.91億元，季增246%、年增14.8%，每股純益11.64元

看待市況，執行長潘健成表示，隨著NAND Flash原廠持續透過減產來調控市場價格，近期甚至已有部分原廠正式調升報價，以應對通路需求的庫存回補，這樣的市場趨勢預期將延續，進一步正面影響NAND產業生態。群聯將持續關注供應鏈變化，並靈活調整策略，以確保在全球市場中的競爭力。

針對AI產業，潘健成進一步說，AI已成為驅動企業數位轉型的重要動能，特別是在亞洲市場，隨著DeepSeek的出現，建構邊緣AI的概念逐漸受到廣泛認可，群聯也積極投入這一領域。

潘健成強調，在基於公司的獨家專利AI 方案 aiDAPTVI+的基礎上，推出類DeepSeek的邊緣AI解決方案，讓百工百業能夠以可負擔的成本建構內部AI應用，以提升工作效率並確保資料安全。目前已有超過200家企業與25所大學導入群聯的AI技術，顯示市場對於經濟實惠且資料安全可靠的邊緣AI解決方案需求穩定成長。

AI 群聯

延伸閱讀

《雙影奇境》Steam平台獲壓倒性好評！已有玩家嘗試「單人成行」

華安醫學&群聯電子攜手 邊緣AI平台加速新藥上市

華安與群聯MOU合推平民化邊緣AI平台 加速新藥上市

華邦電、群聯 押長天期

相關新聞

記憶體景氣回溫 SanDisk發出4月1日漲價通知

在主要記憶體廠減產效應顯現，記憶體產業回溫，記憶體大廠SanDisk傳出發出公開信，宣布將自4月1日起調漲報價，漲幅一成...

美元大跳水 新台幣貶翻升收32.834元

美國總統川普的關稅政策一再轉彎，加上投資人對美國經濟憂慮加深，美元指數大跳水，為亞幣提供助力，但台股表現不佳，新台幣今天...

Disney+ 突然快閃打52折 老用戶怒了表示被忽視

串流影音服務Disney+2023年11月起才宣布在台灣地區推出全新方案與價格，相當於漲價18%，但推動一年後，今天突然...

鴻海攜手臺師大 結合漫畫與遊戲推動AI教育

鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會攜手臺師大科技應用與人力資源發展學系、以及教育部科技領域教學研究中心，共同合作於113...

仁寶前進 Satellite 2025推雙向衛星通訊設備 揮軍美國市場

仁寶電腦（2324）參展全球衛星產業盛會Satellite 2025，攜手旗下無線通訊暨物聯網品牌APAL，共同展示專為...

全年營收可望創新高 東京威力科創前進校園擴大徵才

受惠於先進應用與AI市場發展，半導體製造設備巨擘東京威力科創（Tokyo Electron，簡稱TEL）2025財年第3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。