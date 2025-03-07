美光延攬劉德音任董事 專家：有助深化與台積電合作
美光任命前台積電董事長劉德音擔任董事，台積電表示，樂見過去的夥伴持續在半導體領域一展長才。產業專家認為，這是美光一步很正確且重要的棋，將有助美光加速追趕SK海力士（Hynix），並進一步深化與台積電合作。
美光（Micron）6日發布新聞稿，宣布任命劉德音擔任董事。美光總裁暨執行長梅羅特拉（SanjayMehrotra）說，劉德音擁有深厚的專業技術知識和商業敏銳度，曾領導全球最先進半導體廠，及擁有大規模晶圓廠營運經驗，將有助於美光擴大業務規模，應對AI帶來自資料中心到邊緣運算不斷增長的商機。
台積電今天表示，劉德音於2024年6月自台積電董事長職務退休，其任職台積電董事長期間，著重強化公司治理及企業競爭力，尤其是在技術領先、數位卓越及全球布局。台積電表示，感謝劉德音過去的貢獻，也樂見過去的夥伴持續在半導體領域一展長才，祝福劉德音的人生新篇章繼續豐富、精彩。
DIGITIMES分析師陳澤嘉說，過去美光與台積電已相當密切合作，包括在高頻寬記憶體HBM4新產品方面，劉德音擔任美光董事，將有助於美光與台積電更深入合作。
產業專家表示，SK海力士過去收購英特爾（Intel）記憶體事業，積極在美國展開布局，也與台積電密切合作，是美光的勁敵。
專家指出，美光任命劉德音擔任董事是一招高棋，對於美光正面且加分，應有助美光加速追趕SK海力士，以及深化與台積電合作，美光與台積電都在美國投資建新廠，不排除針對AI需求共同合作，SK海力士將面臨龐大壓力。
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