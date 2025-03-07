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記憶體景氣回溫 SanDisk發出4月1日漲價通知

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Sandis發布4月1日起漲價通知。圖為相關產品示意圖。圖／本報系資料照片
Sandis發布4月1日起漲價通知。圖為相關產品示意圖。圖／本報系資料照片

在主要記憶體廠減產效應顯現，記憶體產業回溫，記憶體大廠SanDisk傳出發出公開信，宣布將自4月1日起調漲報價，漲幅一成。未來是否引發台廠跟進，值得密切觀察。

法人圈今日盤中傳出SanDisk發出公開信，稱因應供給將吃緊，自4月起，將對通路與下游終端客戶調漲報價，漲幅一成。由於缺貨情況比預期還早顯現，激勵今日記憶體族群包括南亞科、創見、威剛和群聯等上市櫃公司股價大漲，創見還鎖住漲停價96.6元，南亞科盤中也亮燈漲停。

不久前包括慧榮總經理苟嘉章、南亞科總經理李培瑛即已預告記憶體最後情況已過，產業在第1季落底、第2季可望復甦。

苟嘉章表示，受惠邊緣AI應用真正落地並百花齊放，全球景氣可望6月起緩步復甦，下半年會比上半年好，明年還會更好。他強調，智慧型手機市況比預期還要好，AI PC明年可望引爆換機潮，長線看好機器人的數量。

苟嘉章認為，隨景氣在第2季末復甦，也為記憶體產業捎來正面消息。應用在大語言模型訓練和地端邊緣應用的儲存型記憶體（NAND Flash）在主要大廠減產效應發酵下，近期已見合約價格不再探底，在今年預估位元供給增幅僅18%到20%，隨需求升溫，預料6月可見價格反彈上揚，下半年甚至可能缺貨。

李培瑛也提出中國等區域刺激方案，已帶動DRAM需求、主要大廠也傳出停產DDR4及DDR3 DRAM的規畫、大陸記憶體廠現階段仍專注手機用的低功耗DDR4產品、主要DRAM大廠仍傾注大部分資源擴增HBM產能及市場DRAM庫存逐步回復健康等五大利多因素，強調比他在農曆年前的法說會還樂觀。

威剛董事長陳立白也在今日提出他最新看法表示，地緣政治與各國關稅政策仍多變數，因此上游原廠在產能配置、資本支出都更為謹慎，並以提升獲利為前提，增加高附加價值產品生產比重。綜觀產業供給、需求等面向都轉趨樂觀，預期第1季就是今年記憶體產業的谷底，自第2季起將一路正向發展。

南亞科 記憶體

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