仁寶攜APAL打造Hestia雙向衛星通訊設備 進軍美國市場

代工大廠仁寶（2324）7日宣布，團隊將於10日至12日攜手APAL前進全球衛星產業盛會「Satellite 2025」，並展示最新NTN IoT技術與多元應用成果，其中，也將展示與APAL共同打造的「Hestia NTN IoT Dongle」及其創新應用場景。仁寶作為APAL的策略合作夥伴，將攜手展示這款專為非地面網路（NTN）設計的物聯網通訊裝置，結合NTN IoT技術與多元應用，為偏遠地區及全球物聯網需求提供穩定連接解決方案，突破傳統網絡限制。

此外，全球無線通訊暨物聯網品牌APAL將於展會上宣布，Hestia NTN IoT Dongle將於美國上市，並於三月中於亞馬遜（Amazon）電商平台正式開賣。這款產品專為非地面網路（NTN）設計，為移動資產和物聯網應用提供創新的連接方案。

產品亮點：重新定義物聯網邊界

Hestia NTN IoT Dongle整合衛星通訊與地面網路技術，支援3GPP Release 17 NTN GEO衛星雙向通訊、LoRaWAN、BLE等多種混合網路，確保用戶在傳統行動網路覆蓋盲區仍能保持穩定連接。核心優勢包括：1.全球無縫覆蓋：適用於海洋、沙漠、山區等偏遠環境。2.雙向通訊：支援上下行衛星訊號收發，實現遠端設備控制。

以及，3.超低功耗設計：長時間待機，滿足戶外部署需求。4.即插即用：內建Modbus RS485介面，兼容工業及物聯網設備，無需複雜配置。Hestia的問世象徵著物聯網邁向「無死角時代」。無論是農業監測、跨境物流，或是災害應急通訊，我們都能提供可靠且經濟的解決方案。5.戰略合作：智慧能源管理的未來

APAL同時宣布將攜手業界領導夥伴神盾能源（Creative5, Inc），共同進軍快速成長的衛星物聯網（Satellite IoT） 市場。雙方將結合各自的技術優勢，開發遠程地區的智慧能源管理解決方案，應用於無人載具（UAV）、無人船隻（USV）及其他未來技術場景。合作專案將聚焦於能源密集型場景，透過近端LoRaWAN結合NTN通訊，如衛星智能電表，農/漁業監控、災害應變等，透過即時數據傳輸與高效能源管理，提升運作效率並降低成本。

亞馬遜獨家首發，限量搶購正式開跑！

APAL為加速市場布局，Hestia NTN Dongle自3月中起正式在亞馬遜平台開售，首波推出NTN標準版，後續將推出NTN+LoRaWAN、BLE等不同版本。企業用戶亦可透過APAL官網訂製專屬解決方案，並享有數據分析軟體整合等加值服務。

Satellite 2025華盛頓特區衛星展 重磅亮相

仁寶將於3月10日至12日參加全球衛星產業盛會Satellite 2025 Washington DC，首度公開展示Hestia Dongle多元應用場景的創新解決方案：1.智慧農業：結合衛星通訊與無人機，透過LoRaWAN收集地面感測數據，實現農田精準灌溉。2.緊急救援：部署於偏遠地區的緊急救援通訊站，提供第一線即時通報系統。3.能源管理：搭配智慧電表與能源管理平台，提升再生能源運作效率並降低成本。4.運輸追蹤：實現跨洲貨櫃即時定位，解決航運「最後一哩」數據斷點。

此外，仁寶也將在展位上秀出旗下台灣POC（概念驗證）成功案例，進一步拓展至美國及其他海外市場，並透過與 Viasat、Skylo等衛星服務商合作，打造軟硬體與數據服務整合的一站式解決方案，全面提升物聯網應用的效能與可行性。