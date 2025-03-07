Disney+ 突然快閃打52折 老用戶怒了表示被忽視
串流影音服務Disney++2023年11月起才宣布在台灣地區推出全新方案與價格，相當於漲價18%，但推動一年後，今天突然推出「快閃」降價方案，到月底前將高級方案費用從年繳3,280元降價1,600元，為1,680元，相當於打了近52折。對象為新訂戶以及特定資格用戶，據了解是退租用戶，目前訂閱的用戶則無法優惠，不少老訂戶也在臉書抱怨被忽視。
Disney+在2023年調整價格後，標準方案費用為每月270元或每年2,790元，高級方案費用每月320元或每年3,280元，並且揚言要抓寄生帳戶。不過相較於競爭對手Netflix市占率強，Disney+漲價則遇到挑戰，根據迪士尼公司最新公布的2025財年第1季度財報，Disney+的全球訂閱用戶數出現了自服務推出以來的首次下滑，市場分析，價格上調和帳號共享限制是兩個關鍵因素。
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