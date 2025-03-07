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鴻海攜手臺師大 結合漫畫與遊戲推動AI教育

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海教育基金會特別致贈感謝狀給參與AI入課的國中教師。鴻海／提供
鴻海教育基金會特別致贈感謝狀給參與AI入課的國中教師。鴻海／提供

鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會攜手臺師大科技應用與人力資源發展學系、以及教育部科技領域教學研究中心，共同合作於113學年度第一學期推動讓AI教育進入國中教室 -- 以科普漫畫《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國》，為國中生帶來了全新的AI學習體驗，也讓學生驚艷、老師驚喜。

基金會贈送每位參與的學校老師30本《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國》漫畫書供學生觀看，漫畫書上還有QRcode可快速連結到基金會所製作的AI趣味小遊戲，臺師大科技系則製作了知識點簡報教材供老師取用，於是老師可以輕鬆導入AI教育到課堂中，並透過漫畫與遊戲相結合的方式，引導學生在輕鬆有趣的氛圍中初探人工智慧概念。

此計畫目前共有來自全台各地的十一所國中參與，包括國立政大附中、北市石牌國中、新北三峽國中、桃園平鎮國中、南投南崗國中等，合計已有超過兩千位學生上課。基金會並舉辦了一場教師交流會，彼此分享對於課程的設計：有老師是先讓學生玩趣味小遊戲，再看漫畫與聽老師講解；也有老師是先讓學生看漫畫與聽老師簡報導讀後，讓學生玩遊戲並比賽；但無論是什麼樣的安排，老師們都表示這本科普漫畫讓學生看得津津有味，趣味小遊戲也讓學生玩到欲罷不能，充分地寓教於樂，使學生不知不覺就認識了AI的一些原理與應用。

鴻海教育基金會執行長汪用和特別感謝老師們願意積極參與推動AI入課：「也許有一天會有某位穿著黑皮衣的AI界大人物說，他要感謝國中某位老師的啟蒙讓他走上這條道路。」鴻海教育基金會將持續推廣AI教育推廣，為科技時代的教育扎根與發展貢獻力量。

學生透過與漫畫結合的知識點遊戲探索AI運用。鴻海／提供
學生透過與漫畫結合的知識點遊戲探索AI運用。鴻海／提供

AI 教育部 漫畫

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