快訊

台積電加碼美國引憂 童子賢18字回應、指半導體非「一個人武林」

日機場安檢員襲胸性騷台女被捕辯「不記得了」 被害者協助調查

台加首屆科技聯合委員會議 聚焦半導體AI等合作

中央社／ 台北7日電

國科會政務副主委陳炳宇今年3月率團出訪加拿大，於台灣時間3月6日與加方在渥太華共同召開首屆台加科技聯合委員會會議，聚焦半導體、AI、網路資安等前瞻科技及人才培育合作議題，同時簽署兩項合作備忘錄，持續深化雙邊合作。

國科會今天透過新聞稿指出，台加於去年4月簽署科學技術及創新合作協議（STIA），雙方依協議於今年召開首屆台加科技聯合委員會會議，本次會議由陳炳宇及加國聯邦科研主管機關創新科學暨經濟發展部（ISED）助理副部長文森（Charles Vincent）共同主持。

陳炳宇致詞時表示，加拿大在量子及人工智慧（AI）上有技術優勢，希望雙方未來能在相關領域上有更密切的合作。文森也於致詞中指出，在STIA的架構下，雙方可望在科研領域開展更多的合作。

國科會指出，會中雙方簽署兩項合作備忘錄，「台加科技合作研究備忘錄」由駐加拿大代表曾厚仁與加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）代表雙方簽署，未來將由國科會與加國自然科學暨工程研究委員會（NSERC）共同推動資通訊科技及淨零科技等領域的合作。

國科會表示，「全球鏈結研究實習合作備忘錄」由國家實驗研究院院長蔡宏營與加拿大人才培育平台（Mitacs）執行長魯卡斯（Stephan Lucas）簽署，未來將有助於提升台灣學員赴加國研究實習的機會。

陳炳宇此行亦拜會國科會合作機構加拿大先進研究所（CIFAR）及參訪多倫多大學研究中心，並將於3月7日與加拿大國家研究院（NRC）召開年度雙邊諮議會議，討論雙方未來共同推動科技合作及人才培育的規劃。

AI 加拿大

延伸閱讀

加拿大安省報復川普 輸美電力徵稅25%衝擊紐約等3州

海外vs.本地製造 加品牌露露樂檬、加拿大鵝關稅戰境遇不同

深化前瞻科技合作 台加召開首屆科技聯合委員會議

回應川普延徵加墨關稅 加拿大暫停對美徵收第二輪關稅

相關新聞

談不攏…台積電中科2期擴建案 球證補償要320萬只給14萬

攸關台積電先進製程的中科台中二期擴建案，今興農球場會員權益促進會逾200人到中科管理局與興農談判，促進會要求球證一張以3...

劉德音出任美光董事 台積電：祝他人生新篇章繼續豐富、精彩

美商記憶體大廠美光延攬台積電前董事長劉德音擔任董事，藉其在半導體產業豐富的經驗，協助美光擴大AI布局。台積電今日做出回應...

Disney+ 突然快閃打52折 老用戶怒了表示被忽視

串流影音服務Disney+2023年11月起才宣布在台灣地區推出全新方案與價格，相當於漲價18%，但推動一年後，今天突然...

鴻海攜手臺師大 結合漫畫與遊戲推動AI教育

鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會攜手臺師大科技應用與人力資源發展學系、以及教育部科技領域教學研究中心，共同合作於113...

仁寶前進 Satellite 2025推雙向衛星通訊設備 揮軍美國市場

仁寶電腦（2324）參展全球衛星產業盛會Satellite 2025，攜手旗下無線通訊暨物聯網品牌APAL，共同展示專為...

全年營收可望創新高 東京威力科創前進校園擴大徵才

受惠於先進應用與AI市場發展，半導體製造設備巨擘東京威力科創（Tokyo Electron，簡稱TEL）2025財年第3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。