台加首屆科技聯合委員會議 聚焦半導體AI等合作
國科會政務副主委陳炳宇今年3月率團出訪加拿大，於台灣時間3月6日與加方在渥太華共同召開首屆台加科技聯合委員會會議，聚焦半導體、AI、網路資安等前瞻科技及人才培育合作議題，同時簽署兩項合作備忘錄，持續深化雙邊合作。
國科會今天透過新聞稿指出，台加於去年4月簽署科學技術及創新合作協議（STIA），雙方依協議於今年召開首屆台加科技聯合委員會會議，本次會議由陳炳宇及加國聯邦科研主管機關創新科學暨經濟發展部（ISED）助理副部長文森（Charles Vincent）共同主持。
陳炳宇致詞時表示，加拿大在量子及人工智慧（AI）上有技術優勢，希望雙方未來能在相關領域上有更密切的合作。文森也於致詞中指出，在STIA的架構下，雙方可望在科研領域開展更多的合作。
國科會指出，會中雙方簽署兩項合作備忘錄，「台加科技合作研究備忘錄」由駐加拿大代表曾厚仁與加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）代表雙方簽署，未來將由國科會與加國自然科學暨工程研究委員會（NSERC）共同推動資通訊科技及淨零科技等領域的合作。
國科會表示，「全球鏈結研究實習合作備忘錄」由國家實驗研究院院長蔡宏營與加拿大人才培育平台（Mitacs）執行長魯卡斯（Stephan Lucas）簽署，未來將有助於提升台灣學員赴加國研究實習的機會。
陳炳宇此行亦拜會國科會合作機構加拿大先進研究所（CIFAR）及參訪多倫多大學研究中心，並將於3月7日與加拿大國家研究院（NRC）召開年度雙邊諮議會議，討論雙方未來共同推動科技合作及人才培育的規劃。
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