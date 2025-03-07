仁寶前進 Satellite 2025推雙向衛星通訊設備 揮軍美國市場
仁寶電腦（2324）參展全球衛星產業盛會Satellite 2025，攜手旗下無線通訊暨物聯網品牌APAL，共同展示專為非地面網路（NTN）設計的物聯網通訊裝置Hestia NTN IoT Dongle，也將展示台灣POC（概念驗證）成功案例，進一步進軍美國及其他海外市場。
仁寶展示與APAL共同合作的Hestia NTN IoT Dongle及其創新應用場景，整合衛星通訊與地面網路技術，支援 3GPP Release 17 NTN GEO衛星雙向通訊、LoRaWAN、BLE等多種混合網路，確保用戶在傳統行動網路覆蓋盲區仍能保持穩定連接。
APAL將於展會上宣布，Hestia NTN IoT Dongle將於美國上市，並於3月中於亞馬遜（Amazon）電商平台正式開賣。
APAL同時宣布將攜手神盾能源（Creative5, Inc）共同進軍快速成長的衛星物聯網市場，雙方將結合各自技術，開發遠程地區的智慧能源管理解決方案，應用於無人載具（UAV）、無人船隻（USV）及其他未來技術場景，雙方合作專案將聚焦能源密集型場景，透過近端LoRaWAN結合NTN通訊，如衛星智能電表，農/漁業監控、災害應變等。
仁寶將於3月10日至12日參加Satellite 2025，首度公開展示Hestia Dongle多元應用場景的創新解決方案，如智慧農業、緊急救援、能源管理、運輸追蹤。仁寶並透過與Viasat、Skylo等衛星服務商合作，打造軟硬體與數據服務整合的一站式解決方案。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE一人群組超多「收回訊息」！內行人1招秒清空 網：真的有人不知道
📢 LINE免費貼圖3款來了！超Q櫻桃小丸子 玩遊戲就能拿
📢 M3版iPad Air來了！19900元起加量不加價、還有新版巧控鍵盤 蘋果悄更新iPad 11
📢 Skype五月說掰掰！轉移Microsoft Teams教學 「上班專用」可聊天建社群
📢 iPhone 16e、16有差異嗎？差價8千該買哪一款？1表看價格、規格、功能比較
📢 等3年！Sony超夯藍牙耳機WH-1000XM6真的要來了 3色爭豔規格也升級
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言