仁寶前進 Satellite 2025推雙向衛星通訊設備 揮軍美國市場

仁寶電腦（2324）參展全球衛星產業盛會Satellite 2025，攜手旗下無線通訊暨物聯網品牌APAL，共同展示專為非地面網路（NTN）設計的物聯網通訊裝置Hestia NTN IoT Dongle，也將展示台灣POC（概念驗證）成功案例，進一步進軍美國及其他海外市場。

仁寶展示與APAL共同合作的Hestia NTN IoT Dongle及其創新應用場景，整合衛星通訊與地面網路技術，支援 3GPP Release 17 NTN GEO衛星雙向通訊、LoRaWAN、BLE等多種混合網路，確保用戶在傳統行動網路覆蓋盲區仍能保持穩定連接。

APAL將於展會上宣布，Hestia NTN IoT Dongle將於美國上市，並於3月中於亞馬遜（Amazon）電商平台正式開賣。

APAL同時宣布將攜手神盾能源（Creative5, Inc）共同進軍快速成長的衛星物聯網市場，雙方將結合各自技術，開發遠程地區的智慧能源管理解決方案，應用於無人載具（UAV）、無人船隻（USV）及其他未來技術場景，雙方合作專案將聚焦能源密集型場景，透過近端LoRaWAN結合NTN通訊，如衛星智能電表，農/漁業監控、災害應變等。

仁寶將於3月10日至12日參加Satellite 2025，首度公開展示Hestia Dongle多元應用場景的創新解決方案，如智慧農業、緊急救援、能源管理、運輸追蹤。仁寶並透過與Viasat、Skylo等衛星服務商合作，打造軟硬體與數據服務整合的一站式解決方案。