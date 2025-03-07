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全年營收可望創新高 東京威力科創前進校園擴大徵才

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
TEL台灣前進校園，將在台大、陽明交大、成大、北科大、清華、台科大等多所學校徵才。圖／TEL提供
TEL台灣前進校園，將在台大、陽明交大、成大、北科大、清華、台科大等多所學校徵才。圖／TEL提供

受惠於先進應用與AI市場發展，半導體製造設備巨擘東京威力科創（Tokyo Electron，簡稱TEL）2025財年第3季再傳捷報，銷售額、利潤超越預期，按CY年度計算的增長率達26%，明顯超越市場漲幅，預期全年銷售額、毛利、毛利率、營業利潤、純益與每股純益將創下歷史新高，有望達到2兆4,000億日圓營收。

根據國際半導體產業協會（SEMI）預測，半導體市場有望在2050年達到5兆美元，市場規模將比2023年增長10倍。為維持全球設備出貨量第一、亞洲最大半導體製造設備商的領導地位，TEL積極擴充產品與營運實力，更宣布在2025財年起的5年內，要在全球投資逾 1.5 兆日圓研發經費並招募一萬名員工，持續加大規模，為未來成長注入新動能。

看好未來半導體與新技術需求並響應集團擴編需求，TEL在台持續深耕，啟動人才招募並持續育才。在職涯發展上，提供完善的在職培訓與多元的海外進修、派駐機會，促使優秀在地人才躍上國際舞台、與世界接軌。日常生活上，更提供免費員工餐、飯店式管理宿舍、研修度假中心、多元補助等完善福利與精彩活動，全方位照顧員工。

校園徵才旺季將來臨，為延攬在地優秀人才，TEL台灣今年3月將前進北中南（台大、陽明交大、成大、北科大、清華、台科大等）多所學校的徵才活動，除了讓部門技術主管、製程工程師及技術支援工程師做現場介紹外，更提供學長姐交流機會，深入分享公司的業務與文化。當日填寫履歷者除了有機會抽到知名平板、高級音響等限量3C大獎外，還可參加禮品拉霸遊戲，獲得TEL限量好禮，為求職之旅增添驚喜，更多資訊請參考以下。

半導體 台科大 徵才活動

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