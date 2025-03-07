台積電「四大議題」全球矚目 大摩 TMT 論壇釋疑

台積電（2330）事件近期沸沸揚揚。摩根士丹利（大摩）證券出具最新報告聚焦「四大議題」，包括台積電在美國追加1000億美元的資本支出、對利潤影響、與英特爾合資企業、AI後市需求等，緩解市場擔憂。同時重申「優於大盤」評級、維持目標價1,388元。

大摩近期於美國舉行2025年TMT會議，並與台積電財務長黃仁昭進行議題討論，主要聚焦於台積電在美國加碼1000億美元的資本支出、潛在利潤與晶圓價格影響、與英特爾的合資企業、AI需求依然強勁等「四大議題」全球受矚。

大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，台積電計劃在美國追加1000億美元的資本支出，主要用於第四至第六階段的擴張。其中，黃仁昭強調，台積電的投資始終以客戶需求為導向。

目前台積電在美國的第一階段4奈米晶圓廠已進入大規模生產階段，並正在考慮提前推進亞利桑那州第二和第三階段的計劃（初始資本支出為650億美元，總計劃為1650億美元）。隨著客戶的支持，美國晶圓廠的規模將在未來幾年逐步擴大。

潛在利潤影響上，未來五年內，台積電海外晶圓廠（包括美國的擴張計劃）將稀釋其利潤率2-3%。由於客戶要求全球製造的靈活性，台積電需要美國客戶分擔生產成本。

儘管美國晶圓廠的生產成本較高（例如：勞動力成本較高、生態系統尚未成熟），但隨著規模擴大和生態系統改善，有望逐步好轉。整體上，台積電目標是降低美國生產成本，並實現長期毛利率53%及以上的目標。

另外，詹家鴻表示，台積電已排除收購英特爾晶圓廠或資產的可能性，但並未排除其他對股東有意義的合作方案。黃仁昭則指出，無論台積電選擇何種合作模式，美國晶圓廠的運營將消耗大量的管理和人力資源。

事實上，台積電在2024年第4季獲得了15億美元的晶片法案補貼，未來是否獲得更多補貼將取決於美國政府的政策。然而，台積電海外投資需經政府批准。詹家鴻預期，該計畫有望將順利獲得核准；台積電仍將持續深耕台灣，整體產能規劃不變，但美國產能占比可能持續提升。

長期而言，若美國計劃中的六座晶圓廠全面建成，相關產能將占全球 N2 或更先進製程約20-30%。

展望後市，AI相關需求依然強勁，台積電預計2025年其CoWoS產能將再次翻倍，尤其雲端AI半導體將成為未來五年營收成長的關鍵動能，預計年複合增長率（CAGR）接近中段40%。因此大摩重申「優於大盤」評級、維持目標價1,388元。