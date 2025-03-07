中科二期擴建球證補償協商破局 自救會要台積電停止開發

中科台中二期園區擴建案，最大地主興農高爾夫球場與會員間的球證補償問題，7日雙方首度召開協商會議，結果仍因對補償金額多寡無法達成共識而告破局。球場會員權益促進會群情激憤，當場拉白布條抗議，高喊若無法按照市價補償，將堅決反對台積電（2330）開發設廠。

台積電擴大在美投資，國內外高度關注，賴清德總統昨偕同魏哲家出面，魏哲家強調，在台灣蓋11個生產線仍如期進行。然而，攸關台積電2奈米以下最先進製程的中科二期擴建案，卻因球證補償問題一再卡關，是否影響後續建廠布局，也備受矚目。

中科管理局副對此指出，興農公司與會員展開協調，中科管理局已要求興農公司設立信託基金專戶，中科管理局預計第1季完成交地，供台積電建廠的時程不變。

中科管理局重申，會員球證於法律上性質屬於債權契約，由會員給付一定金錢，並由球場提供一定設施之服務，基於債權的相對性，於法本應由興農公司妥善處理，公部門依法難以介入私權關係。

興農公司委託的律師陳益軒則表示，目前政府允諾的徵收土地補償費，「興農並未拿到一分一毫會員球證的補償費用」。而依當初與會員簽訂的契約，規定若無法提供會員擊球，會退回保證金18萬元。

陳益軒說，興農高爾夫球場僅提供會員擊球權利，而非股東權，會員球證之間的交易買賣，與興農無關，興農也未因此受益，依契約規定只能退回18萬元保證金，但興農對於會員因政府徵收土地而無法擊球，相關權益受損「感同身受」，會考量在3月20日作出最合宜的解決方案。

今天的協商會議，由興農高爾夫球場副董事長楊文山與球場會員權益促進會長陳永豐等人主持，中科管理局副局長許正宗列席。

中科二期園區擴建計畫，最大地主興農球場與會員間的球證補償問題，迄今懸而未決。會員權益促進會稍早決議，擬將球證收回價格由每張180萬元，調漲到320萬元。然而，今天的協商會議，興農僅同意退回保證金18萬元，雙方協商破裂，不歡而散。

陳永豐說，中科原本依立委蔡其昌召開過的協調會內容，要求興農先解決會員賠償問題再談土地價購。中科原本可以依協調會，先查估會員球證的行情，再由興農賠償，但此案一再拖延，才會導致會員權益被漠視。

對於會議的結果，球場會員權益促進會群情激憤，當場拉白布條抗議，高喊若無法按市價補償，將堅決反對台積電開發設廠，並要求政府停止徵收土地，還給台中綠地及會員擊球權。

許正宗表示，從協議價購一開始，中科即努力不懈一直替會員與興農公司爭取權益，也強烈要求興農公司應合理解決，興農公司楊董事長也表示，球證補償是興農公司的責任，具體承諾會合理處理，希望興農公司履行承諾。